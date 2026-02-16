Il design si interessa ai rifiuti, la grande moda si appassiona al futuro dei giovani

Firenze – Il design si interessa ai rifiuti. E la grande moda si appassiona al futuro dei giovani

che rappresentano la nuova generazione fashion e dunque al valore della formazione.

Ambedue i nuovi trend sono ampiamente rappresentati in questo momento dallo IED

di Firenze, una tra le più prestigiose tredici sedi che l’Istituto Europeo di Design ha

sparso tra Italia, Spagna e Brasile.

Da una parte, l’Istituto fiorentino, noto per il suo legame con il mondo intorno, apre

le porte, fino al 6 marzo, di una delle più fascinose sedi del campus diffuso di cui

gode in città , ovvero l’ex Teatro dell’Oriuolo. Apre per accogliere il pubblico a

visitare la mostra “IED Firenze X Plures”. Si tratta di una mostra in cui gli studenti

hanno collaborato con il Gruppo Plures, ovvero la multiutility pubblica toscana che

gestisce in modo integrato ambiente, energia e acqua per oltre due milioni di cittadini.

Tema della “collettiva”, il valore delle risorse e della responsabilità condivisa. Non

considerando né l’uso dell’acqua o dell’energia e né la gestione dei rifiuti solo numeri

o pur necessarie ma fredde e anonime infrastrutture ma realtà che fanno parte della

vita e dei comportamenti di ogni cittadino cui chiedono di avere un ruolo attivo nella

loro gestione.

Dall’altro lato, Sabato De Sarno, uno dei più prestigiosi e seri designer attuali di

moda in Italia decide di dedicare due borse di studio agli studenti che seguono i corsi

per il Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) in Fashion Design del campus

fiorentino in modo da facilitare l’entrata all’istituto di più soggetti e, tra questi,

valorizzare i più talentuosi. De Sarno vanta un percorso di tutto successo. Nato come

stilista collaborando con Prada e Dolce & Gabbana, entra nel 2009 da Valentino,

dove, dopo aver ricoperto diversi ruoli, viene nominato Fashion Director del brand.

Diventa in seguito, dal 2023 al 2025, direttore creativo di Gucci ed è adesso in ballo

per un nuovo prestigioso incarico, in mezzo al vortice dei cambi al vertice dei vari

brand che in questo momento agita le acque del parterre modaiolo. Si è detto anche di

Ferragamo, ma non pare che alla fine sia questa la sua destinazione.

Intanto De Sarno, che oltre che di moda si appassiona a arte e design, generosamente facilita i sogni giovanili offrendo un contributo perché dette speranze

si realizzino sulla base di un’ importante formazione come lo stilista ha individuato

possa accadere allo IED .«Scegliere di sostenere IED Firenze è per me un modo

concreto di restituire – dichiara – Credo profondamente che il talento non sia un

privilegio, ma una possibilità da accompagnare e proteggere. La formazione è il

primo gesto creativo: è il luogo in cui un’intuizione può diventare disciplina,

mestiere, visione». Specifica De Sarno: «Queste borse nascono come un atto di

fiducia e responsabilità: offrire accesso, creare opportunità e permettere a una

vocazione di trovare la propria strada. Perché offrire accesso significa, in fondo,

allargare il futuro».

Apprezza molto il gesto la direttrice IED Firenze, Benedetta Lenzi: «Sono grata a

Sabato De Sarno per aver scelto di sostenere in modo concreto il percorso formativo

dei nostri studenti, è un gesto di grande valore e rappresenta un segnale significativo

per l’intero sistema moda. Investire nella formazione significa rafforzare la filiera e

sostenere lo sviluppo di nuove energie creative, pronte a contribuire con visione e

competenza al futuro del settore. Firenze, in questo senso, si conferma un contesto

privilegiato, dove cultura manifatturiera e sperimentazione progettuale dialoganoquotidianamente». Lasciando capire che non si tratta esclusivamente di tre pur

preziose borse di studio qualsiasi ma di un gesto concreto per dare solide basi al

cambiamento in atto della moda tramite le nuove generazioni che inevitabilmente

sono chiamate al rinnovo.

D’altra parte il triennio in Fashion Design dello IED Firenze può essere esso stesso

un simbolo della transizione: fondato sullo scambio tra sapere artigianale e

tecnologie, tra know how sartoriali e strumenti digitali di ultima generazione con cui

gli studenti si muovono: dalla costruzione del capo alla progettazione 3D, dallo studio

dei materiali alla sperimentazione, alla cultura del territorio – laboratorio, la

convivenza con i processi creativi come con quelli industriali, la capacità di proposte

contemporanee e di rapporti con il mercato. Il tutto, condito da una costante

attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.

Ed eccoci alla mostra in corso che tiene insieme capacità artistica, coinvolgimento

nei problemi dominanti del momento e legame concreto con cittadini e comunità. A

proposito della quale l’assessore alle società partecipate del Comune di Firenze,

Giovanni Bettarini, commenta: “La collaborazione tra IED e Plures Alia rappresenta

un modello di come l’arte possa farsi interprete delle grandi sfide civili del nostro

tempo” . Da parte sua, Benedetta Lenzi: “L’ambiente è un tema culturale. Formare

progettisti e creativi significa fornire loro gli strumenti per leggere la complessità del

presente e assumersi una responsabilità nei confronti della società e delle risorse che

utilizziamo. La collaborazione con Plures nasce da una visione condivisa: usare il

linguaggio della creatività per rendere visibili questioni spesso percepite come

lontane e riportarle nella dimensione quotidiana delle persone”. Precisa Lorenzo

Perra, presidente di Plures: “Il linguaggio della creatività è capace di generare

domande, non solo risposte. Le opere in mostra parlano di risorse, ambiente e

responsabilità, ma soprattutto mettono al centro le persone: il singolo individuo e la

comunità come soggetti attivi del cambiamento”.

Curatore della mostra, Stefano Cipolla, Art Director de L’Espresso e direttore

responsabile di Grafica Magazine. Cinque gli alunni IED che si sono messi in gioco e

che, coordinati da uno dei loro docenti, Dario Manzo, si esprimono passando dal

manifesto all’installazione, dal video alla pittura. Il tema è dettato dalle attuali sfide

ambientali “con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità perché il linguaggio delle

immagini può essere più persuasivo di mille parole”, è convinto Cipolla. Quattro i

temi dominanti e ognuno non dà poco: risparmio energetico, gestione dei rifiuti,

riciclo e risorse idriche, su cui si intende coinvolgere i cittadini attraverso la forza

della comunicazione visiva. Con uno scopo finale ambizioso: che questa mostra non

sia solo un momento aperto e richiuso, ma la sigla di una collaborazione continuativa

che metta in luce l’impegno civile del designer contemporaneo nel suo ruolo di

coinvolgimento della comunità per un futuro più sostenibile e l’interesse dei cittadini

per avere, nella gestione della città e delle loro vite, un ruolo sempre più marcato.