Sentenza della Corte e case popolari, la graduatoria Erp è stata aggiornata

Firenze – Edilizia popolare, il tema è stato posto in Consiglio dal consigliere comunale di Spc Dmitrij Palagi all’assessore alla casa Nicola Paulesu. La domanda verteva sulla questione sollevata dalla sentenza 1/2026 della Corte Costituzionale, che ha chiarito un principio, ovvero che le Regioni non possono premiare la residenza prolungata nelle graduatorie per le case popolari, ma che la priorità assoluta viene data allo stato di bisogno. In altre parole, con la sentenza suddetta, la Corte Costituzionale stabilisce che per l’assegnazione di un alloggio Erp, il bisogno economico e sociale deve prevalere sulla storicità della residenza. Il principio generale quindi è il riconoscimento della natura sociale del diritto all’abitare, che come tale viene garantito a tutti i cittadini in condizioni di fragilità, senza che il dato cronologico della permanenza sul territorio possa assurgere a requisito e quindi a barriera discriminatoria o privilegio.

Da questa sentenza, come ricorda Palagi, deriva che si costringe “tutto il sistema istituzionale a riprendere in considerazione i criteri di assegnazione. Ricordiamo che è stato imposto alla Regione Toscana di togliere il riferimento alla storicità di presenza, pur aprendo alla possibilità di prevedere meccanismi progressivi che diano valore all’anzianità di presenza in graduatoria”.

La situazione del comune di Firenze, per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi Ero, è la seguente, ricorda Palagi: in lista d’attesa ci sarebbero 2151 nuclei, un numero che non troverebbe soluzione neppure se fossero ripristinati i “500 appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica vuoti e non assegnati, in larga parte in attesa di ristrutturazione”.

“Nessuna nuova assegnazione è stata fatta, mentre quelle precedenti alla sentenza sono da considerarsi valide, ci ha risposto l’Assessore Paulesu a una nostra interrogazione. Ci risulta un’imprecisione in quanto affermato dall’Amministrazione. Ci è stato detto che le graduatorie emergenziali, le uniche per cui si sta proseguendo con le assegnazioni, non contengono il criterio del punteggio incostituzionale, ma ci sono persone a cui è stato detto diversamente e che hanno “perso” punteggio”. Il tema non riguarda solo Palazzo Vecchio, dice ancora Palagi, “ma è fondamentale che tutti i Comuni trovino una strategia comune, insieme alla Regione Toscana. Oggi è previsto un incontro di ANCI Toscana. Ci aspettiamo indicazioni precise e un cronoprogramma tempestivo, quanto trasparente”.

La risposta di Paulesi alle osservazione del consigliere comunale: “Il Comune ha aggiornato la graduatoria ERP vigente in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’Allegato B, lett. c-1), della legge della Regione Toscana. n. 2/2019 – precisa l’assessore – gli uffici non hanno mai smesso di assegnare alloggi ERP. Dopo la pubblicazione della sentenza sono stati assegnati alloggi sulla base delle graduatorie emergenziali. Dall’11 febbraio la graduatoria è stata aggiornata e ripubblicata in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale e quindi senza il punteggio derivante dalla norma illegittima”.

Rispetto alle persone in lista d’attesa e ai numeri altissimi delle persone in attesa, “Palagi ci ricorda l’ovvio – termina Paulesu – l’edilizia residenziale pubblica è una risposta ma non è sufficiente: l’emergenza abitativa nella nostra come in tutte le città è una realtà, lo sappiamo bene e per questo come amministrazione su questo tema siamo e saremo in prima linea. Lo facciamo con uno sforzo economico importante a fronte di carenti risorse dal Governo, sia per rimettere più possibile in circolazione alloggi ERP, grazie ai 20 milioni in più per le ristrutturazioni, sia cercando di costruire nuove opportunità, in termini di edilizia sociale e di politiche di supporto all’abitare, come il contributo affitto sul quale investiamo ogni anno 4 milioni”.