“Il Corpo Artificiale” libro dell’Anno sull’Innovazione

I professori Domenico Prattichizzo e Simone Rossi, con “Il corpo artificiale. Robotica e neuroscienze da indossare” (Raffaello Cortina Editore), si sono aggiudicati la seconda edizione del Premio “Libro dell’Anno sull’Innovazione”, nell’ambito di “Galileo-Festival della Scienza e Innovazione”, che si è tenuto a Padova nei giorni scorsi.

Il premio si propone di favorire quelle produzioni editoriali, con particolare attenzione alla qualità della scrittura, che raccontano e analizzano il mondo dell’innovazione sia sotto l’aspetto tecnologico che delle questioni etiche e filosofiche ad essa connesse.

Nell’ambito di questa prestigiosa cornice i professori Rossi e Prattichizzo, docenti dell’Università di Siena, sono stati insigniti, lo scorso 5 maggio, del premio come il miglior libro sull’innovazione dell’anno da una giuria scientifica e da una giuria di lettori.

Il volume presenta i più recenti risultati delle ricerche degli autori sulla robotica indossabile e le sue applicazioni alle neuroscienze, presentando tecnologie innovative come il sesto dito robotico per pazienti con arto paretico e le cavigliere vibranti per pazienti affetti da Parkinson. Queste tecnologie non solo assistono le persone con disabilità motorie, ma estendono anche le capacità fisiche umane, promettendo miglioramenti significativi nella qualità della vita.



“Il corpo artificiale” mette in luce l’importanza della collaborazione interdisciplinare tra ingegneria e neuroscienze, essenziale per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate ed efficaci. Questo premio riconosce il valore scientifico del lavoro dei professori Prattichizzo e Rossi e il loro impegno nel promuovere un dibattito critico e consapevole sull’innovazione tecnologica, tanto in Italia quanto a livello internazionale. Il loro contributo al dibattito culturale e scientifico sull’innovazione è un esempio positivo di come la ricerca può influenzare la società. Il professor Rossi è co-autore insieme a Riccardo Manzotti di un secondo libro “Io e Ia. Mente, cervello & GPT” (Rubettino Editore) che si è posizionato al secondo posto della classifica.

Simone Rossi, neurologo e neurofisiologo clinico, professore associato di Fisiologia umana, insegna Neurofisiologia presso l’Università di Siena. Dirige il Brain Investigation & Neuromodulation Lab e la sezione clinica per la Diagnosi e la terapia della malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento. Con Raffaello Cortina ha pubblicato Il cervello elettrico (2020).

Domenico Prattichizzo è professore di Robotica all’Università di Siena, dove è Delegato del Rettore per il trasferimento tecnologico. È direttore del SIRSLab, Siena Robotics and Systems Lab. È cofondatore di due startup EXISTO e WEART. È presidente della società internazionale Eurohaptics.

———————————————

Foto:

I professori Domenico Prattichizzo e Simone Rossi ritirano il premio