Flamenco a Fabbrica Europa: alla fine Rocìo distrusse i ventagli

Grande spettacolo alla Pergola per la performance della bailaora e coreografa Rocìo Molina nell’ambito del festival Fabbrica Europa. Insieme con Yerai Cortés, virtuoso della guitarra andaluza, Rocio ha mostrato a un pubblico travolto dalla sua energia che cos’è il flamenco e come rappresenti un’arte totale del corpo e della sua capacità musicale: puro “entusiasmo” ritmico nel senso dionisiaco del termine.

La definizione corrente del flamenco della ballerina di Malaga è basata sull’aggettivo “trasgressivo” nel senso che sfugge ai canoni tradizionali con i quali siamo abituati a vederlo: capelli lunghi, fermagli, traje de flamenca, vestiti lunghi con ampie balze, castañuelas etc. Le sevillanas alle quali assiste rapito chi intraprende un viaggio nella hispanidad.

Rocìo lo smonta e rimonta, lo analizza, lo sezione, ne amplifica i diversi elementi : dalla creazione del suono prodotto utilizzando tutte le possibilità che il corpo offre , alla trasformazione degli abiti, dal tacco in faggio delle scarpe al piede nudo che fa diventare il colpo del taconeo un suono sommesso e intimo, altrettanto coinvolgente.

“Trasgressiva” certo, ma l’arte di Rocìo – prima artista di flamenco a vincere il Leone d’argento alla Biennale di Venezia 2022, è molto di più: è una estenuante ricerca dei segreti profondi dell’arte coreutica che per Federico Garcia Lorca esprime emozioni umane universali. Da qui l’estensione della capacità di produrre gli effetti musicali non solo attraverso il battito delle mani e dei tacchi, ma con tutto il corpo e utiilzzando gli ornamenti e gli oggetti che tradizionalmente lo caratterizzano.

Si potrebbe paragonare in modo irriverente questa ricerca, solo dal punto di vista metodologico, ovvio, al momento in cui i matematici inglesi dell’800 per uscire dal linguaggio desueto e insufficiente di Newton andarono alla ricerca dei fondamenti dell’algebra di importazione dalla Francia e il risultato fu che inventarono la logica formale. Quale sarà il punto di arrivo di Rocìo? Una nuova età flamenca?

Simmetricamente il ragionamento vale per la chitarra di Cortés che accompagna le trasformazioni e le interpretazioni di Rocio con un virtuosimo capace di estrarre dal suo strumento tutta la tensione del ritmo primitivo del cante jondo, ma anche la sua estrema capacità di coinvolgere gli spettatori come in una dolce ballata.

Ecco la ragione del titolo “Vuelta a uno” della performance, terzo capitolo della Trilogia sobre la guitarra, che ha portato sui palchi di tutto il mondo. “Ritorno a uno” non solo agli elementi primigeni dell’arte flamenca ma anche nell’unione della tecnica e della partecipazione umana, di emozioni e sentimenti, fra danzatrice e chitarrista. “Il rapporto giocoso e capriccioso di due artisti innamorati del flamenco”, ha detto in un’intervista. Un rapporto che si esprime gradualmente con piccoli grandi gesti di affetto e vicinanza, fino all’abbraccio finale.

A proposito di finale. Per affermare il suo “essere sopra gli schemi”, Rocìo conclude la performance distruggendo i ventagli della tradizione. Un po’ come facevano le band alle origiie del rock quando concludevano i concerti spaccando in due la chitarra.