Il campo sportivo di Sagginale va sott’acqua (di nuovo)

Firenze – Bomba d’acqua su Sagginale, con una nota stampa l’ASD Sagginale rende noti i danni provocati dalla pioggia di oggi, che ha per l’ennesima volta ricoperto il terreno di gioco del campo sportivo posto nei pressi della Sieve.

“Ancora una volta il campo sportivo di Sagginale finisce sott’acqua. Le forti piogge della mattina di martedì 28 gennaio 2025, che sono cadute su un terreno già zuppo delle piogge delle scorse giornate, hanno portato la Sieve a risalire da sotto il bastione nel campo e un autentico torrente arrivare dai campi a monte del terreno di gioco, sommergendo il campo sportivo sotto 40 cm di acqua e fango. Fanghiglia che costringerà ancora una volta i

volontari del Sagginale a rimboccarsi le maniche cercando di salvare il salvabile. Ma la

situazione, anche per loro, sta diventando insostenibile e si aggiunge allo scoramento

inevitabile”, si legge nella nota.

“Era inizio novembre 2023 quando il campo, appena risistemato, con una

notevole spesa, la settimana prima della sua inaugurazione, finiva sotto in una situazione

similare. Una costante più volte segnalata ma che ad oggi, non trova soluzione. Il

Sagginale stava organizzando per far risistemare ancora il campo sul quale il fango

depositato diventava colla ogni volta che la pioggia tornava a cadere, rischiando di far

saltare ogni gara. Senza contare che frigo, forni e tutto quanto serve ad organizzare feste

e sagre, strumento di sopravvivenza della società, rischiano ogni volta di dover essere

buttati. Una situazione che, senza bastioni di protezione od opere idrauliche importanti

non avrà soluzione“.

Quello che sarebbe necessario, dicono dalla società sportiva, “sarebbe

cercare un’area diversa, magari più a monte, nel quale realizzare il campo sportivo,

spostando li le tribune e i servizi annessi, e risolvendo una volta per tutte il problema.

Diversamente pensare ogni volta di ripartire da zero, con una notevole conta dei danni,

diventa impossibile”.

Continuano dalla società sportiva: “Adesso, c’è da togliere rapidamente il fango prima che seccando diventi un problema insormontabile, fare la conta dei danni e trovare rapidamente dove fare allenare e giocare la Prima Squadra, in lotta per salvarsi nel campionato di Prima Categoria, e gli Juniores, al momento in testa al campionato provinciale, che difficilmente torneranno a giocare in questa stagione al Comunale del Ponte di Annibale. Poi l’attesa è quella, da parte delle istituzioni, nei vari ordini e gradi, per poter pensare ad una risoluzione definitiva di un problema che ancora una volta la buona volontà, da sola, non è in grado di superare”.