Decreto Piantedosi, Cursano: “La sicurezza è responsabilità dello Stato e tale deve rimanere”

Firenze – Ancora non si placa, la diatriba che ha contrapposto gestori e proprietari di locali pubblici al ministro degli interni Piantedosi, che, secondo le associazioni di categoria, ha lanciato una bomba a sorpresa indirizzata a tutti, indiscriminatamente. Si tratta del cosiddetto decreto Piantedosi e il tema è sempre quello della sicurezza urbana. Il decreto, fra le altre cose, contiene un Codice comportamentale del cliente modello, che dovrebbe ottemperare ad alcune regole fondamentali. Quali? Abbastanza scontate, forse, fra cui non portare armi o droga nel locale, ma neanche spray al peperoncino e soprattutto si dovrebbe impegnare ad evitare di molestare gli altri avventori, il personale di servizio e i gestori. Il decreto in cui il Codice si trova è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la paternità è del ministro Piantedosi e titola: “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”,

Dov’è lo scandalo? Da un lato, è dato dal fatto che appunto, si è trattato, secondo le associazioni di categoria, di un atto non concordato con i protagonisti, dall’altro che oltre al codice comportamentale del cliente modello (ma chi controlla ed eventualmente interviene? Il gestore?…) ci sono alcune disposizioni piuttosto stringenti per gli esercenti, come munirsi di sistemi di videosorveglianza, adottare un codice di condotta nominando un responsabile, persino garantire illuminazione stradale pubblica, e, oltre alle regole dell’avventore modello, il timbro per i minorenni. Ancora, gli eventuali accordi da stipularsi in sede territoriale prevedono sì base volontaria, senza alcun obbligo e senza nuovi costi per gli operatori, ma la questione all’inizio era stata posta senza specificarne la natura.

La levata di scudi è stata unanime. Chiarimenti al ministro sono stati richiesti dal presidente di Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri, ma la reazione più dura è arrivata dall’associazione più rappresentativa del mondo del commercio, Fipe-Confcommercio.

“Attribuire ai pubblici esercizi responsabilità proprie delle forze dell’ordine significa non solo scaricare il problema della sicurezza urbana su chi già opera con difficoltà, ma anche generalizzare senza considerare le specificità delle diverse attività”, sono le parole di Aldo Cursano, vicepresidente vicario nazionale di FIPE-Confcommercio e presidente di Confcommercio Toscana, in merito al decreto.

“Il decreto”, prosegue Cursano, “equipara senza alcuna distinzione attività con funzioni completamente diverse: ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, bar e gli altri locali che offrono un servizio diurno come colazioni e pranzi, vengono trattati allo stesso modo di locali notturni con una maggiore esposizione al tema sicurezza. È una generalizzazione che non tiene conto della realtà dei fatti e che rischia di penalizzare ingiustamente l’intero settore”.

“I pubblici esercizi – luoghi di socialità, legalità e presidio della città – sono sempre stati disponibili a collaborare con le istituzioni, come dimostrano i protocolli già attivi per i locali da ballo e intrattenimento. Tuttavia,” sottolinea Cursano, “non possiamo accettare che venga chiuso un locale solo perché all’esterno accadono episodi criminosi, a cui il titolare è estraneo. Sarebbe come chiudere una scuola perché c’è spaccio vicino o una stazione ferroviaria perché avvengono reati in zona. Il problema va affrontato con strumenti adeguati e non scaricando funzioni proprie dello Stato sui titolari di attività che operano legalmente e con grande sacrificio”.

Cursano evidenzia inoltre il limite di un modello che sembra non essere all’altezza della domanda di sicurezza dei cittadini: “nonostante gli investimenti importanti che molti di noi hanno fatto – telecamere, allarmi, cancelli antisfondamento – ci troviamo ancora ad essere vittime di furti e vandalismi. Questo dimostra che il problema è sistemico e va affrontato a monte, con leggi più efficaci e una maggiore presenza delle forze dell’ordine”.

Confcommercio chiede che il decreto venga rivisto per tenere conto delle diverse realtà e ambiti di attività: “Occorre distinguere tra locali diurni, con funzione di servizio, e quelli serali, dove già esistono percorsi consolidati di collaborazione per garantire sicurezza. Noi rappresentiamo tutti: dai ristoranti alle gelaterie, dalle pizzerie ai bar di quartiere, realtà che non possono essere messe sullo stesso piano di chi opera in contesti di intrattenimento notturno”.

“Confidiamo che i Prefetti e le istituzioni lavorino con noi per definire protocolli territoriali che rispettino il ruolo e la funzione dei pubblici esercizi. Siamo sempre pronti a collaborare, ma non possiamo accettare di fare un mestiere che non è nostro: quello della sicurezza urbana. Le nostre priorità sono la qualità del servizio, la sicurezza dei nostri clienti e dei nostri dipendenti, e il rispetto delle regole. La sicurezza delle città è una responsabilità dello Stato e tale deve rimanere“.