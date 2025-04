“Giglio d’Oro” per l’impegno per la pace a Mario Primicerio

Firenze – Il Consiglio Comunale di Firenze ha conferito al prof. Mario Primicerio il «Giglio d’oro», ex sindaco di Firenze, per tanti anni presidente della Fondazione Giorgio La Pira, il massimo riconoscimento del Comune per l’impegno in favore della pace.

Mario Primicerio, collaboratore di Giorgio La Pira, ha continuato le sue iniziative in tante città del mondo, con il dialogo con i massimi esponenti della politica e della cultura, e soprattutto con la disponibilità verso i giovani e le persone più umili, che hanno visto nella sua azione una testimonianza viva e un lavoro instancabile per la comprensione fra i popoli e il rispetto reciproco.

La Fondazione Giorgio La Pira, che è stata a lungo presieduta da Mario Primicerio, spera “che questa iniziativa del Comune costituisca non solo un ringraziamento per quello che egli ha fatto per Firenze e per la causa della pace, ma anche un incitamento per tutti – e specialmente per i giovani – per un impegno serio, costante ed efficace in un mondo sempre più minacciato dalla violenza e dalla prevaricazione”.

Nelle foto allegate, Mario Primicerio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l’incontro che la Fondazione La Pira ebbe al Quirinale nel novembre 2018, in occasione del V Convegno «Spes contra Spem»