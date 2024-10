Funaro presenta il programma di mandato al consiglio comunale

Firenze – I punti salienti del programma di mandato della sindaca Sara Funaro, che verrà presentato lunedì 14 ottobre al consiglio comunale, mira senz’altro a toccare le corde di una maggioranza più ampia di quella che la giunta già prevede. Mezzi pesanti bloccati nelle ore di punta sui viali, compresi i mezzi dei rifiuti e quelli turistici, oltre alle “strade di alberi” pedonali, verdi passaggi senza asfalto. Le scuole dell’infanzia e primarie resteranno aperte fino alle 18:30 . Acceleratore spinto sulla riforma della Ztl, più spinta decisiva sulle tramvie. Occhiolino alla sinistra con lo Ius Scholae nello Statuto del Comune, ma anche nuovi alloggi e maggiori sostegni per gli affitti con investimenti fino a 3,5 milioni di euro. Grande interesse per il mondo Lgbtq+ con l’organizzazione di un evento pubblico. Insomm,a una somma di punti che potrebbero davvero consentire, nella votazione consiliare del 14 ottobre, una maggioranza allargata. Fra i temi del dibattito, trovano spazio anche il rilancio delle Rsa, la cura delle dipendenze in case di comunità, le case di quartiere aperte ai migranti, l’abbattimento delle barriere architettoniche. Senza trascurare o dimenticare il verde, con la promessa di 50mila nuovi alberi e di 10mila nuovi posti auto .Naturalmente, tema sostanziale rimane il turismo, che non deve restare, secondo gli intenti della nuova giunta, il pressoché unico motore economico della città.

Si fa prima a sottolineare cosa manca. Manca, ad esempio, il riferimento al tema divisivo dell’aeroporto: ma dal Comune giunge l’indicazione di dover rimanere in attesa di una nuova Valutazione di impatto ambientale (Via) che spetta al ministero. Resta da vedere come e in che modo il consiglio comunale reagirà.