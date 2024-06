Florence Dance Festival: apre l’iperrealista Peeping Tom

Firenze – I love ♥️ dance. La 35esima edizione del Florence Dance Festival, sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone, è accompagnata da una appassionante dichiarazione d’amore che arriva dal cuore: I love dance, you love dance, we all love dance . E ancora, I love Florence Dance!

Ad aprire la manifestazione il 20 e 21 giugno l’iperrealista Peeping Tom, (personaggio citato nella leggenda di Lady Godiva che significa voyeur) pluripremiata compagnia di contemporary dance theater di Gabriela Carrizo e Franck Chartier, dal Belgio, presenta Diptych – The Missing Door & The Lost Room, una produzione che ha girato con straordinario successo i teatri più famosi del mondo: sfuma il confine tra realtà e finzione animando un dramma disturbante, tra stanze che celano inganni e trame misteriose. Dalla sua fondazione nel 2000 a Bruxelles, Peeping Tom ha presentato le sue creazioni in giro per il mondo: ha ricevuto diversi premi importanti, tra cui un FEDORA Van Cleef & Premio Arpels per il balletto per La Visita, un Olivier Award nel Regno Unito, un Patrons Circle Award all’International Arts Festival di Melbourne e numerose selezioni per i festival teatrali belgi e olandesi.

Quando le luci si accendono, il pubblico viene immerso nel labirinto della mente di un uomo: la sua vita scorre davanti come in un film, o forse così è il film di vite diverse dalla sua, alcune passate, altre ancora da percorrere. E così, nelle cabine e nei corridoi di un transatlantico, inizia il viaggio labirintico che è Diptych. I registi e gli ideatori Gabriela Carrizo e Franck Chartier hanno sperimentato cambiando i set cinematografici da una scena all’altra in ordine per far sì che le transizioni si svolgano in modo autonomo con un’eccezionale forza drammaturgica. In Diptych, la drammaturgia interna è una parte intima del labirinto come vagabondaggi nel passato e nel futuro.

Foto TORINODANZA PEEPINGTOMTriptych (ph AndreaMacchia)