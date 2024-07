Florence Dance Festival: Anbeta Toromani balla preludi per pianoforte

Firenze – Al Florence Dance Festival venerdì 12 luglio in scena al Chiostro Grande di Santa Maria Novella Anbeta Toromani con i partners Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez con lo spettacolo “Preludes danze al al pianoforte”. La coreografia è di Massimo Moricone accompagnata dal pianoforte dal vivo. Le melodie dei più bei preludi di Chopin, Debussy, Rachmaninov, Bach, si incarnano con estro nei corpi di Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez.Lo spettacolo, grazie alle note del pianoforte dal vivo suonato da Sofia Vasheruk, coinvolge il pubblico offrendo i massimi livelli di danza e musica.

Anbeta Toromani è nata a Tirana in Albania, dove ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza. Conseguito il diploma si è perfezionata a Baku, in Azerbaijan. Rientrata in Albania, è immediatamente entrata a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come prima ballerina, ricoprendo i ruoli principali di balletti celebri quali Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola, Paquita, Carmen. Nella stagione 2002-2003 partecipa, arrivando in finale, alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, dove poi rimane come prima ballerina e quindi come giudice, conquistando rapidamente l’ammirazione del grande pubblico. Tra i riconoscimenti ottenuti in questi anni si segnalano il Premio Gino Tani per le arti dello spettacolo e il Premio Danza&Danza. È stata invitata a danzare in diverse produzioni d’opera e balletto, tra cui il Macbeth con la regia di Pier Luigi Pizzi e le coreografie di Gheorghe Iancu e Carmen con le coreografie di Gheorghe Iancu e la regia del Premio Oscar Dante Ferretti. Dal 2012 al 2017 è stata al Teatro San Carlo di Napoli, ricoprendo i ruoli principali nello Schiaccianoci, Giselle, Coppelia e Romeo e Giulietta. Nel 2013 è stata ospite all’Opera di Bratislava per Romeo e Giulietta di Massimo Moricone, balletto replicato con repliche anche in Italia, a Roma, Udine, Rovigo e Gorizia. Dal 2016 è ospite nei maggiori teatri italiani per le produzioni di Schiaccianoci, Coppelia e Carmen di Amedeo Amodio con la produzione di Daniele Cipriani Entertainment.

Venerdì 12 luglio, ore 21:00

Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella

Preludes … danze al pianoforte