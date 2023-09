Firenze e la sicurezza, in campo i volontari in divisa

La sicurezza a Firenze avrà uno strumento in più. In campo, 40 volontari, in divisa, grazie al progetto del Comune di Firenze che partirà lunedì in 32 aree pubbliche della città.

Con il bando indetto a inizio estate dall’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese, è stata individuata l’associazione “181 Pegaso” dell’Associazione Nazionale Carabinieri che adesso, con quaranta volontari, si occuperà di svolgere interventi di prevenzione e di sicurezza nei luoghi pubblici dove è stata segnalata dai Quartieri una più forte la richiesta di controlli.

Lo scopo di questo progetto è aumentare decoro, visibilità e sicurezza. I volontari saranno una presenza visibile sul territorio, aggiuntiva e mai sostitutiva a quella della Polizia Municipale con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza ed al rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, la dissuasione di condotte illecite e la prevenzione di fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo negli spazi pubblici.

“Questo è un nuovo importante impegno del Comune di Firenze per la sicurezza – ha detto il sindaco Nardella – che si aggiunge al lavoro che già stiamo facendo e che vuol essere di aiuto ai cittadini, svolgendo una azione di raccordo ulteriore tra cittadinanza, polizia municipale e forze dell’ordine, e rafforzando il lavoro di prevenzione, essendo una presenza visibile e costante nei quartieri di tutta Firenze. E’ un nuovo pezzo della strategia del Comune per la sicurezza che porta volontari ben riconoscibili e ben preparati in strade, piazze e giardini di tutti i quartieri – ha aggiunto il sindaco – ma non ci fermiamo e mentre portiamo avanti l’assunzione nel triennio di altri 50 ispettori di polizia municipale lavoriamo anche su altri fronti e da lunedì, alle Cascine, cominceremo l’installazione di fari molto luminosi, effetto aeroporto, nelle zone più sensibili, a partire da piazza Vittorio Veneto. Ma è chiaro però che la sicurezza è un dovere dello Stato e noi continuiamo a chiedere al governo almeno 200 nuovi agenti di polizia e carabinieri, oltre al ripristino del progetto ‘strade sicure’ con i militari a presidiare i luoghi sensibili”.

“Maggiore presenza significa anche maggiore sicurezza – ha aggiunto l’assessora Albanese – in giardini e spazi pubblici che abbiamo individuato insieme ai quartieri che hanno segnalazioni puntuali e grande attenzione alle richieste dei cittadini. Abbiamo scelto al momento gli orari compatibili con la presenza di famiglie e bambini che spesso si fermano nei parchi appena usciti da scuola, ma faremo check continui e adegueremo percorsi e orari in base alle necessità che emergeranno. Il progetto è pensato per moltiplicare l’attenzione negli spazi pubblici e aumentarne la vivibilità – ha spiegato Albanese – anche grazie a questa ulteriore presenza che insieme alla nostra polizia municipale potrà essere punto di riferimento per la cittadinanza”.

“La polizia municipale è in continuo contatto con i volontari che saranno in continua formazione. Il monitoraggio sarà costante con incontri periodici e check delle problematiche che emergeranno durante i servizi”, ha precisato il comandante Passaretti.

I Servizi previsti a partire da lunedì prevedono 10 itinerari fra i giardini e le piazze dei 5 quartieri dove i volontari gireranno, indossando le loro divise in orari compatibili con la presenza di famiglie e bambini a partire dalla fine della scuola in due turni, cioè dalle 16 alle 20 o dalle 18 alle 22 e con la possibilità di attivare il terzo turno dalle 20 alle 24 se necessario.

“Piazze, parchi e giardini sono sempre di più beni comuni fondamentali per la qualità della vita delle persone di ogni età e per la coesione delle nostre comunità. La presenza dei volontari dell’associazione nazionale Carabinieri – spiegano i presidenti dei quartieri fiorentini – costituirà un contributo certamente utile al presidio positivo dei nostri spazi pubblici, un vero e proprio servizio di prossimità. Naturalmente non sostituiranno in alcun modo la Polizia Municipale – tanto meno le Forze dell’ordine che scarseggiano nella nostra città – ma costituiranno un supporto per incrementare non solo la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ma anche l’effettivo rispetto delle regole di convivenza civile e di corretto utilizzo di questi luoghi. Seguiremo costantemente gli sviluppi e i risultati del servizio – concludono Pierguidi, Perini, Dormentoni e Balli – per adattarlo al meglio negli itinerari e negli orari ai vari contesti e ai diversi bisogni”.

“Siamo onorati – ha commentato il colonnello in congedo Francesco Pantano dell’associazione nazionale carabinieri 181 Pegaso – di essere stati scelti per questo servizio di vicinanza ai cittadini che cercheremo di svolgere con impegno e dedizione per far fruire queste aree pubbliche in tranquillità da tutti”.

Per arrivare al via con la massima preparazione In queste settimane si sono svolte alcune sedute di formazione presso il comando della Polizia Municipale sui compiti che sono assegnati ai volontari, che girando in divisa faranno prevenzione, informazione, instaureranno un dialogo con i presenti per consolidare i rapporti nelle comunità, osserveranno e riferiranno alla polizia municipale e chiederanno l’intervento degli agenti o delle forze di polizia se sarà necessario. Durante gli incontri sono stati trattati i concetti e lo spirito di questa iniziativa. E’ intervenuto un rappresentante della Direzione Ambiente e due rappresentanti di Alia.

Partendo da lunedì 11 settembre 2023 calcolando una media di 2 servizi al giorno per 5 giorni alla settimana saranno 300 i servizi previsti al momento fino a primavera.

Verranno fatti costanti check up dell’iniziativa che precisiamo è flessibile e può essere migliorata e adattata in qualsiasi momento per accogliere le eventuali future nuove esigenze della città.

Questi sono gli itinerari coperti ogni giorno dal lunedì al venerdì dai volontari a partire da lunedì prossimo

Q1) Itinerario:

Q 1.1 piazza D’Azeglio, piazza dei Ciompi e Alessandro Chelazzi.

Q 1.2 giardini via Maragliano, giardini via Felice Fontana, Piazza Dallapiccola

Q2) Itinerario:

Q 2.1 Giardini Via Venosta/Bonomi, via D’Andre’ e via della Funga (fino al Viadotto)

Q 2.2 Giardini di Bellariva (tutta l’area compresa tra Lungarno Colombo, Minghetti, piazza Rosadi, via Aretina, via del Muraglione – compresi vialetti interni e vialetto Gomez) e giardini Vittime di via Fani

Q3) Itinerario:

Q 3.1 Giardino di Sorgane (via Brenta) e Giardino Norma Cossetto (via Isonzo)

Q 3.2 Parco dell’Albereta (Pioppeta del Galluzzo) e Parco del Galluzzo (I Giardini)

Q4) Itinerario:

Q 4.1 parco di Villa Strozzi (compresa area cani) e Parco Villa Vogel (compresa area cani)

Q 4.2 Giardini Matas – Nigetti, Giardino della Montagnola, piazza Isolotto, viale dei Bambini, Giardini Caravaggio – Giovanni dell’Opera e Parco pubblico “Bindolo” San Lorenzo a Greve

Q5) Itinerario:

Q 5.1 Giardini Toscanini Baracca, Castelnuovo Tedesco, Piazza Delle Medaglie D’oro, Via Vespucci e Parco Respighi

Q 5.2 Giardino di Primavera, Ex Meccano Tessile / Officine Galileo e Del Sole.