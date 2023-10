Festival Artecinema: al San Carlo anche il film di Wenders su Kiefer

Tre sedi prestigiose accolgono la 28ª edizione del Festival Artecinema, di film sull’arte contemporanea, che si inaugura a Napoli mercoledì 11 ottobre e prosegue fino al 15 ottobre 2023.

Il Festival internazionale è ospitato al Teatro San Carlo di Napoli per la serata inaugurale, continua il 12 ottobre negli spazi del Museo Madre e prosegue, il 13, 14 e 15 ottobre, al Teatro Augusteo con inizio degli spettacoli cinematografici dalle ore 16.30 alle ore 23.

Come ogni nuova edizione di Artecinema, a cura di Laura Trisorio, anche quest’anno propone visioni e documentari di ultima produzione che aiutano a scoprire le biografie e i linguaggi espressivi degli artisti, architetti e fotografi conosciuti a livello internazionale.

I maggiori protagonisti dell’arte, della fotografia, e dell’architettura contemporanea si raccontano al pubblico, esponendo i tanti aspetti che concorrono a creare la loro poetica originale e a raggiungere e proseguire un percorso creativo. Attraverso i documentari, provenienti da diversi paesi del mondo, gli spettatori possono visitare gli studi degli artisti, quali materiali sono usati e le tematiche affrontate.

Artecinema è diviso in sezioni: Arte e Dintorni, Architettura, Fotografia e ogni film, in lingua originale con sottotitolati in italiano, sarà proiettato alla presenza di registi, artisti e produttori che saranno a Napoli per parlare dei loro film.

Mercoledì 11 ottobre alle ore 20 al Teatro San Carlo, sarà proiettato il documentario “Anselm” di Wim Wenders. Wenders segue e indaga per due anni l’artista Anselm Kiefer, un percorso che inizia dalla nativa Germania per concludersi nella sua casa in Francia, per poi spostarsi nei luoghi più significativi della sua lunga carriera. Un’artista incredibile che si ispira alla letteratura, poesia, filosofia, scienza, mitologia e religione.

Il 12 ottobre presso il Museo Madre sarà presentato “Tutta la bellezza e il dolore” dedicato a Nan Goldin, una delle più interessanti fotografe contemporanee e attivista contro l’azienda farmaceutica della famiglia Sackler, responsabile della crisi degli oppioidi che ha causato negli Stati Uniti tante morti per overdose da farmaco.

Tra le altre proiezioni si distinguono quella su Nicolas de Staël è considerato uno dei più grandi pittori francesi del dopoguerra, poi Dora Maar, a pesar de Picasso, alla presenza del regista, sulla fotografa amata da Picasso. Sarà presentato il lavoro su Cornelia Parker che usa esplosivi, rulli compressori, veleno di serpente, trasformando questi oggetti in opere d’arte. Infine, anche un documentario che racconta l’architetto veneziano Carlo Scarpa e la sua passione per la cultura giapponese.

Il Festival Artecinema coinvolge anche scuole e università con proiezioni destinate agli studenti e ai detenuti. Inoltre sono organizzati dibattiti e incontri seminariali tematici dove prenderanno parte insieme ai docenti anche i registi dei documentari presenti al Festival.



Il programma completo è disponibile sul sito www.artecinema.com.

In foto: 15-526523 © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau / © Droits réservés / © Succession Picasso – Gestion droits d’auteur