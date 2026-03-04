La guerra è una catastrofe ecologica oltre che una tragedia umana

Quattro miliardi. Cifra corposa. Soprattutto, perché in questo caso si tratta di persone, donne, uomini e, ancora peggio, bambini a rischio di asma, che nel 2050 saranno colpite da caldo estremo. Un mondo pur preoccupante, ma lontano? Ventiquattro anni. Volano. Senza poi contare le tappe intermedie che già sono arrivate e progettano di arrivare. Magari aumentando nel tempo la cifra finale. Un futuro immediato anche peggiore se nel conto mettiamo le guerre in mano ai “potenti” e ricchi del mondo: le attività militari, comprese le esercitazioni, producono circa il 5,5% delle emissioni di gas serra globali. I conti parlano da soli anche se nessuno sembra preoccuparsi, basti pensare che in soli 18 mesi di guerra in Ucraina si calcola che siano andate a sporcare l’atmosfera oltre150 milioni di tonnellate di Co2, una delle sostanze più climalteranti che esistano.

Bene, guerre a parte ma presto nel calcolo dovranno rientrare, vediamo cosa si prevede per i futuri 24 anni, secondo lo studio pubblicato dalla rivista scientifica britannica Nature Sustainability e diffuso in Italia da Focus che annuncia quattro miliardi di umani esposti al surriscaldamento nel 2050. Significa il doppio di adesso, quando già in molti stanno pagando il prezzo del climate change tra danni alla salute e all’ambiente, siccità e conseguenti crisi alimentare, uragani, alluvioni, migrazioni verso coste sovraffollate, ghiacci che si sciolgono e via dicendo.

In 24 anni si raddoppia . La previsione mette nel conto un aumento della temperatura globale di 2 gradi sopra i livelli preindustriali e l’ipotesi non è campata in aria visto che abbiamo già toccato il fatidico più 1,5. Quello pubblicato da Nature Sustainability e’ il più dettagliato studio realizzato finora dalle simulazioni degli scienziati e dove gli effetti del surriscaldamento vengono calcolati in due sigle:CDD e HDD. Dove HDD significa heating degree days e CDD cooling degree days, indicando di quanti gradi fa più freddo (CDD) o caldo (HDD) in un determinato luogo, rispetto alla temperatura di riferimento di 18°gradi. Si definisce caldo estremo quando la temperatura supera i 3.000 CDD l’anno e rende necessario aprire l’aria condizionata la maggioranza dell’anno. Chi non ce l’ha si arrangi.

Non sarà un remoto angolo a finire al caldo. Ma circa la metà del mondo. Sentiranno la differenza in confronto a oggi soprattutto i paesi del nord perché non sono assolutamente abituati al caldo e dunque sanno meno come combatterlo. La differenza è calcolata rispetto al decennio 2006-2016, in cui il climate change ha già fatto superare di un grado la temperatura globale rispetto ai livelli preindustriali. Se ne deduce che un prossimo salto di più 2 gradi farebbe raddoppiare i giorni di caldo estremo soprattutto in Austria e Canada, segnerebbe un più 1,5 nel Regno Unito, Svezia e Finlandia, un più 2 in Norvegia e un più 2,3 in Irlanda. Nel complesso, nel mondo le persone colpite da caldo estremo passerebbero da 1,54 miliardi a 3,79 miliardi, ovvero il 41% della popolazione globale stimata per il 2050.

«Dobbiamo intervenire molto prima, rafforzando le misure di adattamento e mitigazione», dice Radhika Khosla, una degli autori dello,studio. «I nostri risultati dovrebbero essere un campanello d’allarme: superare 1,5 °C di riscaldamento avrà effetti senza precedenti su tutto, dall’istruzione e la salute alla migrazione e all’agricoltura», conclude.

Invece facciamo di tutto per arrivarci. La famosa transizione ambientale di cui tanto parlavamo che ci sta mandando a gambe all’aria. Oltre Atlantico è’ stato chiaro fin dall’arrivo di Trump che ha subito dichiarato di voler tornare alle perforazioni in mare e alle fonti fossili e lo sta ampiamente dimostrando vista la stretta unione tra le sue bombe e i paesi ricchi di petrolio. Ma sta soffocando in culla anche il Green Deal europeo ambiziosamente lanciato nel 2019 per fare dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, riducendo le emissioni di gas serra del 55% rispetto al 1999, attraverso investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare e mobilità sostenibile. Un progetto che Meloni si era affrettata a bollare immediatamente come ideologico e dannoso per l’economia.

Mentre le rinnovabili sono sorprendentemente cresciute ma non ancora abbastanza per soddisfare la contemporanea travolgente crescita della domanda di energia dovuta anche all’inurbamento, l’IA e ormai anche gli strumenti di guerra. Mentre i maggiori rappresentanti del business dell’energia attualmente impegnati nella ricerca sulle fonti rinnovabili, come per esempio, Baker Hughes-Nuovo Pignone, hanno appena dichiarato che la fonte meno inquinante in questo momento di transizione che non si risolverà in breve è giusto quel gas naturale che la guerra del Golfo di Trump rischia di far diventare più costoso dell’oro o addirittura di bloccarne il traffico.

Ecco, la guerra. Anzi le guerre rischiano di essere una catastrofe umana ma anche ecologica, tra la cruda devastazione immediata che appare senza vergognarsi sui nostri schermi, a quello che sarà un effetto permanente. Spazzano via dalla terra le vittime umane, ma ne distruggono anche ecosistemi, avvelenano suolo e acqua con metalli pesanti, uranio e altre sostanze tossiche, generano enormi emissioni di CO2. Il militare, con i suoi carri armati, aerei, navi consuma una quantità inctedibile di combustibili fossili ed è riconosciuto come uno dei settori più inquinanti a livello globale, dunque uno dei maggiori contribuenti al climate change.