Ex Gkn, oltre cinquemila all’appello, un gruppo blocca l’aeroporto

Firenze – Cinquemila, ma non basta. Son di più. Hanno risposto in tanti, oggi, all’appello della Gkn, che ha lanciato una manifestazione per chiedere con forza alla politica di sbloccare una situazione che appare caduta in un tunnel senza uscita. Quindici mesi senza stipendio, tre procedure di licenziamento sulle spalle, i lavoratori avevano tirato un sospiro di sollievo a luglio scorso, quando la Regione aveva approvato la legge sulla costituzione del consorzio industriale con i comuni della Piana fiorentina. La richiesta è semplice: che al Consorzio costituito si diano gambe, ovvero si nominino i revisori contabili, tassello fondamentale per rendere il consorzio qualcosa di più di un bel progetto.

Intanto il corteo procede, ingrossa, continua. “Siamo diecimila” dicono gli organizzatori. Fra gli altri, oltre ad Antonella Bundu, anche il consigliere fresco di elezione al consiglio regionale Lorenzo Falchi .

Mentre si procede verso Peretola, un gruppo di testa si sfila e si dirige verso l’aeroporto dove si tenta un blocco. Dal piazzale antistante l’ingresso parte la prima carica di polizia. La linea della Gkn resiste. Intanto un gruppo molto numeroso da dietro aggira le forze dell’Ordine e entra, senza arrivare ai check in. Altre scaramucce e cariche. L’aeroporto chiude i flussi degli arrivi per mettere in sicurezza. Il blocco parziale dei voli è durato circa mezz’ora. “Ci prendiamo la responsabilità di questi fatti” ha detto Dario Salvetti, rappresentante degli operai. Si parla di almeno una decina di contusi fra manifestanti e forze dell’ordine.