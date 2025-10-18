Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
18 Ottobre 2025

Ex Gkn, oltre cinquemila all’appello, un gruppo blocca l’aeroporto
Il Consorzio non parte perché non si nominano figure tecniche fondamentali
diStefania Valbonesi
1 minuto di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – Cinquemila, ma non basta. Son di più. Hanno risposto in tanti, oggi, all’appello della Gkn, che ha lanciato una manifestazione per chiedere con forza alla politica di sbloccare una situazione che appare caduta in un tunnel senza uscita. Quindici mesi senza stipendio, tre procedure di licenziamento sulle spalle, i lavoratori avevano tirato un sospiro di sollievo a luglio scorso, quando la Regione aveva approvato la legge sulla costituzione del consorzio industriale con i comuni della Piana fiorentina. La richiesta è semplice: che al Consorzio costituito si diano gambe, ovvero si nominino i revisori contabili, tassello fondamentale per rendere il consorzio qualcosa di più di un bel progetto.

Intanto il corteo procede, ingrossa, continua. “Siamo diecimila” dicono gli organizzatori. Fra gli altri, oltre ad Antonella Bundu, anche il consigliere fresco di elezione al consiglio regionale Lorenzo Falchi .

Mentre si procede verso Peretola, un gruppo di testa si sfila e si dirige verso l’aeroporto dove si tenta un blocco. Dal piazzale antistante l’ingresso parte la prima carica di polizia. La linea della Gkn resiste. Intanto un gruppo molto numeroso da dietro aggira le forze dell’Ordine e entra, senza arrivare ai check in. Altre scaramucce e cariche. L’aeroporto chiude i flussi degli arrivi per mettere in sicurezza. Il blocco parziale dei voli è durato circa mezz’ora. “Ci prendiamo la responsabilità di questi fatti” ha detto Dario Salvetti, rappresentante degli operai. Si parla di almeno una decina di contusi fra manifestanti e forze dell’ordine.

 

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
Sacrario dello stadio, ora ci sono appoggiate 22 transenne

Sacrario dello stadio, ora ci sono appoggiate 22 transenne

Targetti: "Chiediamo un incontro col Comune insieme a Fiorentina e Anpi"
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0