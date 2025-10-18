Sacrario dello stadio, ora ci sono appoggiate 22 transenne

Firenze – Undici giorni fa, su queste pagine trovò spazio la protesta, semplice e dignitosa, di un gruppo di parenti di un ragazzo neanche ventenne, fucilato insieme ad altri 4 della stessa età, dai fascisti sotto le mura dell’attuale stadio Franchi. Il sacrificio infatti di questi giovanissimi, fucilati perché dichiarati “renitenti alla leva”, fu un episodio dolorosissimo anche nella memoria popolare, tanto che alcuni soldati semplici del plotone di esecuzione cercarono di ribellarsi agli ordini dei repubblichini, che, mitra in mano, li obbligarono a sparare. Tre ragazzi morirono subito, altri due furono finiti a colpi di pistola dai fascisti mentre invocavano la madre. Il 22 marzo del 1944 caddero Leandro Corona, Ottorino Quiti, Antonio Raddi, Adriano Santoni e Guido Targetti.

Ai giorni nostri e da molti anni, esiste un sacrario, come ricordato 11 giorni fa su queste pagine, per non perdere memoria di quelle cinque giovanissime vite spezzate. Ma la sorpresa era stata, da parte dei parenti di Guido Targetti, di trovare il sacrario pieno di pancali, materiali di costruzione, sbarre, eccetera. Una protesta che era stata inoltrata dal portavoce del gruppo, Sandro Targetti, al Quartiere, che aveva assicurato che il luogo sarebbe stato ripulito. “In parte, la promessa è stata mantenuta – dice Targetti – perché il materiale è stato spostato. Non del tutto, però”. Ciò che rimane, sono 22 transenne, di quelle con le strisce bianche e rosse, appoggiate tranquillamente all’interno del sacrario. “Ovviamente, chiediamo la loro rimozione”. dice Targetti. “Inoltre, chiediamo anche un incontro col Comune insieme alla Fiorentina (che detiene la proprietà del luogo, ndr) e l’Anpi, dal momento che al luogo si può accedere solo con delle chiavi che purtroppo paiono in mano a molte persone ma non a noi che siamo i parenti, e che potremmo anche intervenire per svolgere una qualche manutenzione del luogo”. Infatti, all’interno si trovano non solo materiali che non sono per niente conseguenti al motivo per cui il sacrario è stato eretto, ma anche erba alta e vegetazione oltremodo lussureggiante. “Vorremmo che il sacrario fosse mantenuto in condizioni dignitose – dice ancora Targetti – per la memoria di chi ci morì e anche per chi viene sul luogo a ricordare, fra cui i ragazzi di molte scuole”.