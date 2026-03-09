Didacta Italia 2026: dall’11 al 13 marzo la Fiera sull’innovazione della scuola

Firenze – Torna dall’11 al 13 marzo 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, Didacta Italia, l’evento fieristico nazionale più importante dedicato all’innovazione del mondo della scuola, giunto alla 13esima edizione in grado di offrire ai docenti, dirigenti e operatori scolastici un’esperienza formativa completa e di alta qualità. Grazie alla presenza delle principali istituzioni e aziende, Didacta Italia trasformerà Firenze e la Fortezza in un laboratorio di idee e progetti per l’istruzione del futuro, favorendo il dibattito sul mondo dell’istruzione fra enti istituzionali, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico.

L’edizione 2026 è dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato a Firenze il 24 novembre 1826), una delle figure più rappresentative della cultura pedagogica e letteraria italiana, autore de Le Avventure di Pinocchio, fra i libri per ragazzi più letti e tradotti nel mondo, attraverso il quale Collodi ha saputo raccontare l’importanza dell’educazione come trasformazione, il percorso di crescita, il valore della responsabilità e della consapevolezza morale e civile.

Per l’occasione verrà allestita, a cura di INDIRE, nell’Area “Grotte”, una mostra con percorsi di lettura e approfondimenti intitolata Carlo Collodi: tra penna, politica e “bugie” che dicono la verità. Pinocchio e gli altri personaggi come specchio di un uomo del suo tempo. L’esposizione proporrà un itinerario critico volto a restituire la complessità di Carlo Lorenzini, patriota, giornalista, scrittore, e non soltanto autore di Pinocchio. Attraverso testi e immagini, sarà messo in luce il legame tra la sua esperienza politica e la sua produzione letteraria: dalla militanza risorgimentale alla disillusione per l’Italia post-unitaria, fino alla creazione di personaggi che sono diventati simboli universali.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 11,00 presso la Sala della Ronda e sarà caratterizzata dal concerto dell’Orchestra dei Licei Musicali Italiani, un progetto del Ministero dell’Istruzione del Merito in collaborazione con la Fondazione Uto Ughi. L’Orchestra composta da 91 giovani studenti provenienti dai licei musicali di tutto il territorio nazionale, si esibirà alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

3.081 gli eventi in totale (fra quelli del programma scientifico e quelli degli espositori) rivolti a insegnanti, dirigenti e personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado e per la prima volta anche a personale amministrativo e amministratori locali.

Il programma scientifico, a cura di INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, quest’anno è ancora più ricco ed articolato con 501 eventi formativi: 316 seminari e 185 workshop. I docenti possono iscriversi utilizzando, a partire da lunedì 9 marzo, anche la Carta del docente.

I percorsi formativi, che spaziano dalla scuola 0-6 fino ai corsi post diploma, affrontano numerosi argomenti, tra cui le metodologie didattiche innovative, l’educazione ambientale — con particolare riferimento alla GreenComp nella scuola secondaria — l’educazione alimentare attraverso la promozione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità, le arti e l’innovazione del sistema scolastico nazionale ed europeo. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’Intelligenza Artificiale in classe, con l’allestimento di due sale tematiche in cui si potrà sperimentare la progettazione “dal prompt al prototipo” in modalità hands-on, il plurilinguismo, l’utilizzo dell’IA per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere e la personalizzazione di un tutor didattico basato sull’IA, tra ricerca e sperimentazione.

Non mancheranno inoltre aule immersive dedicate alla blockchain, con la nuova versione del gioco da tavolo, alla robotica educativa e alla transizione tecnologica. Sarà infine possibile partecipare a numerosi seminari, tra cui quelli riguardanti le STEM e STEAM, l’organizzazione della filiera formativa 4+2, la cybersecurity negli ITS Academy, l’istruzione agli adulti e lo sport come valore educativo nelle scuole.

Fra le novità dell’edizione 2026 anche un’area interamente dedicata all’innovazione in Europa con la presentazione di scuole europee ‘modello’ che si sono dimostrate capaci di trasformare in modo significativo il modello scolastico.

Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente a Didacta con un ricco programma di attività che prevede oltre 100 eventi e con un ampio spazio, presso il padiglione Spadolini (piano Attico), articolato in un’Arena per la formazione, in spazi informativi e un tavolo dell’innovazione didattica, a cura delle Équipe Formative Territoriali del MIM. All’interno del programma scientifico saranno previsti specifici momenti di approfondimento dedicati al nuovo Esame di Maturità e alla presentazione delle nuove Indicazioni Nazionali per l’infanzia e il primo ciclo. Sono programmati, inoltre, eventi e seminari dedicati al rafforzamento dei percorsi tecnico-professionali, in coerenza con le recenti iniziative legislative e con le politiche di rilancio delle filiere produttive nazionali.

Il Teatrino Lorenese ospiterà workshop e seminari dedicato alle arti come musica, coreutica e teatro con seminari e workshop per una formazione completa fin dalla scuola dell’infanzia. Tra i protagonisti di Didacta Italia 2026 la Regione Toscana che anche quest’anno sarà presente con un grande spazio espositivo all’interno del Padiglione delle Ghiaie e un ricco programma di convegni, seminari e workshop che affronteranno un’ampia gamma di temi educativi, formativi e sociali: dalla scuola dell’infanzia ai percorsi post-diploma, dall’orientamento all’inserimento occupazionale, dall’educazione alla pace alla memoria e alla solidarietà fino all’inclusione e alla cittadinanza attiva.

Saranno oltre 700 gli espositori in totale (in crescita del 35% rispetto all’edizione 2025) che rappresentano le più importanti aziende della filiera della scuola su scala internazionale, distribuiti in 10 padiglioni su un’area di 45mila metri quadrati: dalla cancelleria e editoria alle architetture e arredi scolastici, dalla didattica museale all’educazione alimentare, dall’educazione ambientale e green a quella motoria e allo sport a scuola, dalla formazione linguistica ai giochi didattici, musica, arte e teatro fino alle più avanzate tecnologie informatiche.

Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-italia-2026/) e selezionare quelli interessati, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale.

Il costo del biglietto è di 16, 25 e 30 euro, in base al numero dei giorni (da uno a tre). È possibile prenotare un massimo di due eventi formativi al giorno che possono essere: 2 seminari e 2 workshop, 1 seminario e 1 workshop, oltre alla partecipazione illimitata agli eventi calendarizzati di enti ed aziende.

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE. Partner: Didacta International. La fiera propone un programma di altissimo livello avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, ITKAM e Fondazione Destination Florence.

Orario di apertura: dalle 9,00 alle 18,30 (ultimo giorno: dalle 9,00 alle 17,00)