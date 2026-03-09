Sciopero 9 marzo: i dati che rovinano la festa delle donne

Festa dell’8 Marzo, sciopero nazionale il 9. Cosa rovina la festa delle donne, lo dicono i dati. In particolare, abbiamo preso quelli messi nero su bianco da Open Polis, che riguardano i due temi strettamente incrociati, della cura dei figli e del percorso lavorativo femminile . Intanto, le donne risultano sistematicamente meno occupate e più spesso in condizione di part-time rispetto agli uomini. E se si considera la fascia d’età compresa tra i 25 e i 49 anni, il tasso di occupazione maschile europeo è più alto rispetto a quello femminile. I dati Eurostat, riferiti nel focus sul tema di Open Polis, dicono che nel 2024, l’87,5% degli uomini europei risultava occupato contro il 77,6% delle donne. Il divario di partenza è pari a circa 10 punti percentuali.

Una distanza che aumenta con l’arrivo della prole. Al netto del fatto che, come riporta lo studio, in Italia nel 2025 “il 41% delle donne italiane di età compresa tra 16 e 74 anni si occupa della cura di bambini con meno di 12 anni per più di 35 ore alla settimana” mentre la quota tra gli uomini scende al 20%, son gli uomini dopo l’arrivo dei figli a mantenere un tasso di occupazione più alto, sia che siano i padri (92,1%) sia che non lo siano (83,7%).

Se si analizzano uomini e donne senza figli, emerge che i tassi di occupazione sono più omogenei. Tuttavia, fra i 27 paesi considerati, solo uno, la Germania, si attesta in una condizione di perfetta parità, mentre in 9 stati il divario si aggira intorno al punto percentuale. Agli estremi troviamo l’Italia che ha la palma del paese dove la differenza tra l’occupazione di uomini e donne senza figli è maggiore, pari a 9,9%, e la Lettonia, dove sono le donne a superare gli uomini per 2,6 punti percentuali. Se si considerano gli uomini con figli, permane un generale tasso di occupazione più alto in loro favore rispetto alle madri, pur con le differenze nazionali (si va dal 6,8% del Lussemburgo al 29,3% della Grecia). E’ comunque l’Italia ad aggiudicarsi il tasso di occupazione più basso fra le madri europee, pari al 61,9%, ovvero cumulando circa 13 punti percentuali di distanza (verso il basso) dalla media europea. Senza contare che, ma il fenomeno è europeo, le donne con figli ricorrono spesso al part-time. In Italia lavorano part-time il 35,9% delle donne con figli, mentre fra gli uomini con figli ci si ferma al 4,6%.

Cosa potrebbe ridefinire la situazione descritta? In buona sostanza, asili nido e tempo pieno. Lo dice la Banca d’Italia che sottolinea l’ impatto positivo sull’occupazione femminile che deriva dall’integrazione dei figli in un percorso scolastico “allungato”, secondo il proprio studio “Banca d’Italia, The short and medium term effects of full-day schooling on learning and maternal labor supply (2023), citato dal focus di Open Polis.

Un buon indicatore della funzionalità al lavoro femminile, secondo il focus di Open Polis, è legato alla presenza o meno,e al numero, di mense scolastiche sul territorio. Un dato che ovviamente presenta due facce: da un lato, il servizio rende più facile per le donne organizzare lavoro e cura dei figli, dall’altro il numero di mense cresce dove la domanda è più pressante. In ogni modo, ciò che risalta dalla ricerca, è senz’altro ancora un volta il divario fra Centro Nord e Sud e Isole. In ultima battuta, ciò che emerge è che a livello di tendenza, nelle province italiane in cui ci sono più mense scolastiche nelle scuole pubbliche, l’occupazione femminile è più alta, con una forte discrepanza tra i territori del centro-nord e quelli del sud. Con le dovute eccezioni: alcune province del centro presentano dei valori di occupazione femminile e presenza di mense in linea con quelli del sud. In particolare, come mette nero su bianco Ope Polis “i casi di Latina e Frosinone, due province laziali che registrano rispettivamente un tasso di occupazione femminile pari al 61,28% e 61,16% e la presenza di mense pari al 14,77% e 22,48%”.