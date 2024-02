Danza di primavera al Politeama: si parte dall’ex Momix Anthony Heinl

Prato – Nella storica sala del Ridotto del Politeama Pratese, è stata presentata la seconda edizione di “Spring Dance”, una rassegna di quattro spettacoli in collaborazione con Florence Dance Festival diretti da Keith Ferrone e Marga Nativo, già prima ètoile del Teatro Comunale di Firenze. «Il palcoscenico del teatro Politeama Pratese, – ha spiegato Beatrice Magnolfi , presidente del Teatro Politeama Pratese,- è come un tappeto naturale adatto per ospitare danzatori e ballerini che qui vengono volentieri. Grazie a loro nascono spettacoli che diventano linguaggi universali per invogliare grandi e piccini all’ affettività». E ha aggiunto: “La continuità nel creare appuntamenti è fondamentale per formare un pubblico sempre più consapevole rispetto ai linguaggi della danza. Pensiamo che il pubblico pratese si meriti una rassegna specifica in cui si esplorano tanti generi: Keith e Marga hanno la sensibilità giusta per richiamare a Prato i più grandi interpreti di questo mondo. Confidiamo nel rapporto con le scuole del territorio per rinsaldare una rete di relazioni con gli allievi e gli insegnanti».

Si comincia l’8 marzo con Blu infinito dell’ex Momix Anthony Heinl in un tripudio di acrobazia e tecnologia, per una serata tutta all’insegna della danza contemporanea. «Significativo che questa rassegna prenda il via in una ricorrenza carica di riflessioni sulla donna – ha fatto notare l’assessora alle pari opportunità e alla scuola Ilaria Santi – riflessioni che insieme al Politeama facciamo nell’arco di tutto l’anno per i ragazzi delle scuole come in occasione del Giorno della Memoria e nella Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne».