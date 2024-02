Sputi alle forze dell’ordine “forse meritati”, Noferi (M5S) nella bufera

Firenze – Bagarre in consiglio regionale, con tanto di reprimenda del presidente di turno dell’assemblea, il consigliere di Italia Viva Stefano Scaramelli, che al termine del suo intervento, riferendosi alle parole pronunciate dalla consigliera pentastellata Silvia Noferi,, avvalendosi “della facoltà che mi concede il regolamento”, dice: “mi assumo la responsabilità di porre il richiamo all’ordine nel processo verbale di questa seduta”.

Ma cosa aveva detto poco prima la consigliera dei 5Stelle? Nell’intervento riguardante le manganellate volate a Firenze e Pisa contro i ragazzi che manifestavano per la pace e la Palestina, aveva detto che forse, se le forze dell’ordine si erano prese degli sputi “se li erano anche un po’ meritati”. Un’esternazione che è caduta in un clima già acceso, e che ha fatto letteralmente scoppiare la reazione della Destra. Ma anche del presidente di turno di Italia Viva. Una discussione che si era aperta sulle due mozioni che riguardavano appunto le cariche di venerdì scorso. Nel suo intervento, Noferi, premettendo da un lato che la sua condanna alle azioni di repressione era già stata esternata anche in casi di governi di colore ben diverso dall’attuale e dall’altro la sua assoluta stima e rispetto per il duro lavoro delle forze dell’ordine, a fronte del crescendo che porta i consiglieri della destra a lamentarsi degli sputi presi dai ragazzini, si lascia sfuggire le fatidiche parole: “Avranno pure preso degli sputi, ma io dico che forse se li sono anche meritati”. Pandemonio, consigliera della Lega che si indigna e parla di frase vergognosa lesiva della dignità della Polizia di Stato, intervento di altri consiglieri in cui cade del tutto irrilevante il tentativo di spiegazione delal consigliera Noferi. Rea di aver anche affermato, forse un po’ banalmente, che c’è una bella differenza “fra sputo e manganellata”.

Una tempesta che non si spegne facilmente, nonostante, dopo qualche momento si scusa in consiglio, sottolineando di trovarsi d’accordo con il capogruppo di FdI, Francesco Torselli, nel ritenere che la maggior parte delle forze dell’ordine svolga il suo mestiere con disciplina e onore. Ma il guaio è fatto, il presidente di turno Scaramelli ha già steso la reprimenda, le scuse non servono a rasserenare gli animi. Resta, per Noferi, l’amarezza per un attacco ritenuto “scorretto” da parte “dei colleghi, che si sono fiondati su un ,mio errore” per attaccare “me e il M5S”.

Chi non è proprio disposto a lasciar cadere la cosa o perlomeno ad accettare le scuse della consigliera, è l’organizzazione sindacale di Polizia FSP Polizia di Stato, che, attraverso una nota, annuncia intanto di avere “dato mandato all’avvocato Pierilario Troccolo per sporgere querela contro Angelo d’Orsi che, intervenendo a Quarta Repubblica a proposito di quanto avvenuto in occasione delle manifestazioni pro Palestina di Pisa e Firenze, ha fatto esternazioni sugli appartenenti alla Polizia di Stato”, specificando le frasi ritenute non consone, ma poi si riferisce alla consigliera Noferi: “Oggi poi – dice 0 Mazzetti – non possiamo nascondere lo sdegno verso la consigliera regionale toscana del M5S Silvia Noferi che in sede istituzionale, e con un candore incredibile, ha affermato a proposito dei colleghi ‘avranno pure preso degli sputi ma io dico che forse se li sono anche meritati’. La consigliera dovrebbe dimettersi, perché per noi si è dimostrata non all’altezza di rivestire un incarico istituzionale”.

Dal gruppo consiliare regionale del M5S intanto arriva una nota di chiarimento: ” In relazione alle dichiarazioni pronunciate durante l’Assemblea toscana riguardanti gli scontri verificatisi durante i cortei di Pisa e Firenze dello scorso venerdì, la consigliera Silvia Noferi ha chiarito direttamente in Aula il suo pensiero precisando che non era sua intenzione in alcun modo giustificare gli sputi alle forze dell’ordine. Ogni ulteriore illazione proveniente da altre forze politiche risulta pertanto strumentale a distogliere l’attenzione sulle reali problematiche. Il Movimento 5 Stelle ribadisce che qualsiasi atto di violenza, fisica o verbale, non riflette i nostri valori e principi. Confermiamo il massimo rispetto per la Polizia e per il loro importante lavoro nell’assicurare la sicurezza di tutti i cittadini, pur sottolineando la necessità di fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato agli scontri e al ferimento di studenti”.