Dance Festival, anteprima con performance sulla “bellezza del non banale”

Firenze – I love ♥️ dance. La 35esima edizione del Florence Dance Festival, sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone, è accompagnata da una appassionante dichiarazione d’amore. Al centro del Festival, il suo caratteristico palcoscenico circolare nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, che ospiterà una parata di stelle dal cielo della danza internazionale ed italiana.

Anteprima del festival sarà “Crisalidi: il corpo che muta”, una rassegna artistica indipendente autoprodotta dall’Associazione culturale Eterotopie in collaborazione con la scuola di danza Florence Dance Center. L’evento si terrà l’8 e il 9 di giugno negli spazi della scuola in via Borgo Stella 23/R e nell’adiacente piazza del Carmine.

Le due giornate prevedono una serie di interventi performativi, talks e l’esposizione di diverse opere figurative, il tutto incentrato sulla tematica del corpo e della bellezza del non banale. Il trattare di queste tematiche, che affondano le proprie radici nel mondo queer e nella ricerca di una consapevolezza psicofisica che valichi il recinto precostituito dell’educazione all’identità sessuale e corporea omologanti o binarie ricevute sin dalla nascita, è il nucleo intorno al quale gira questa rassegna.

Questa è l’intenzione della rassegna: “esprimere la bellezza del non banale, di ciò che è ritenuto eccentrico, diverso o bizzarro ma che in realtà è semplicemente il momento della maturazione di un percorso. Per questo appariranno numerose forme e intenzioni di corporeità, ognuna con la sua accezione ed estetica personali, ognuna con una presenza e una riflessione da saggiare e tastare: una parte dello spettro luminoso che l’infinito ventaglio dell’espressività umana ha da offrire”.

A seguire l’ installazione by MARIO MARIOTTI STILL LIFE a cura di Keith Ferrone:

4 minuti di silenzio, immaginando un mondo senza guerre.

Florence Dance Performing Arts Festival

35* edizione

giugno luglio 2024

Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella

I love ❤️ dance