Cric a Più Libri Più Liberi, la politica fra ragione e sentimento



Il Cric – coordinamento delle riviste italiane di cultura, partecipa con un proprio stand, dove saranno esposte tra le più prestigiose riviste associate, alla Fiera della Piccola e Media Editoria – Più Libri Più liberi che si apre oggi, 4 dicembre e terminerà lunedì 8 dicembre. L’evento si tiene alla Nuvola di Fuksas a Roma (Viale Asia 44).

Per tutti e cinque i giorni dell’evento, che quest’anno è dedicato al tema “Ragioni e sentimenti”, il Cric, guidato dall’ex ministro Valdo Spini , presidente del Cric e direttore Quaderni del Circolo Rosselli, promuoverà momenti di dibattito.

Tra i più importanti, giovedì 4 dicembre alle 15.00 in Sala Polaris, “La politica tra ragione e sentimento , con Valdo Spini, Mons. Vincenzo Paglia , consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio, Paola Passarelli , Direttrice generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura (MiC), Giacomo Bottos , Direttore Pandora Rivista, Cinzia Sciuto , DirettriceMicroMega, Giada Fazzalari , Direttrice dell’Avanti! della domenica.

L’ 8 dicembre, alle ore 11.00 , nella Sala Polaris l’evento “Riviste di cultura, un patrimonio per la democrazia”, con Valdo Spini , Maria Panetta , direttrice Diacritica, il vice presidente Cric, Stefano Rolando , di Mondoperaio, Simona Maggiorelli , direttrice Left, Francesco Giubilei , editore Nazione Futura, Severino Saccardi direttore Testimonianze.

Il vicepresidente Cric Valdo Spini ha dichiarato: “ Il Cric delibera quelle riviste che si sono volute mettere in rete per creare uno spazio di dibattito che potenzia queste espressioni importanti della cultura italiana. Le riviste di cultura puntano su riflessioni che vanno nel profondo dei problemi e nel tempo lungo per agire in primo luogo sulla politica. Non ci arrendiamo al distacco dal voto che si è manifestato nelle recenti consultazioni elettorali”

Molti saranno, inoltre, gli eventi promossi dal Cric nel proprio stand (P08, primo piano). Nello “Spazio Cric”, novità di quest’anno, si terranno incontri e dibattiti promossi dai direttori e gli editori delle riviste associate.



Ecco tutti gli eventi promossi nello “Spazio Cric”:



il 4 dicembre, alle ore 16.30, si terranno due dibattiti in occasione della presentazione del Quaderno del Circolo Rosselli n.3-4/ 2025: “L’Europa di fronte a Trump” e “L’Inventario dell’archivio della Federazione Laburista” con Valdo Spini, Cinzia Sciuto, direttrice MicroMega, Fabio Martini , giornalista de La Stampa.



Alle 18.30, la rivista MicroMega promuove con la direttrice Cinzia Sciuto e con autori e autrici della rivista stessa, un momento di scambio di idee e di dibattito.



Il 5 dicembre, alle ore 14.30, “Semicerchio” terrà un incontro dal titolo “ Testo-Natura – Testo-Materia”. Interventi di: Alessandro De Francesco, Anna Di Toro, Camilla Miglio, studenti e dottorande/i, collettivo di lettura e traduzione “Paesaggi di Voci” della “Sapienza” Università di Roma; a seguire, tre eventi promossi dalla Rivista Tempo Presente e dal suo direttore, Alberto Aghemo : alle 16.00, si terrà “Matteotti 100, bilancio di un centenario”, con Giampiero Buonomo , Giada Fazzalari , Roberto Morassut e Alberto Aghemo, presidente della Fondazione Matteotti.

Alle 17:00, la presentazione del Festival dei giovani e della creatività. Con Caterina De Mata , Luca Di Cecca, De Luxe Film , Madel Crasta e Alberto Aghemo . Alle 18:00, sempre nello spazio Cric, presentazione del ciclo di seminari e dello speciale di Tempo presente con Ruzena Halova, Aldo Meccariello, Lucio Saviani e Alberto Aghemo “Storia di una caregiver ordinaria” di Elena Improta , ed The Wall. Sarà presente con l’autrice Donata Pacces del direttivo Cric. Alle 17.00, si terrà anche un evento promosso dalla rivista Mondoperaio, “La separazione delle carriere. In occasione della pubblicazione del dossier di Mondoperaio 11-12/2025”. Intervengono: Michele Francaviglia e Marco Plutino . Presenta Cesare Pinelli .

Il 7 dicembre alle 17.30, un evento promosso dalla rivista A sinistra: la presentazione di “intelligenza artificiale”, con i curatori Andrea Ventura, Matteo Tortoli e Carlo Zaghi . Interviene l’editore Matteo Fago . Modera Lorenzo Fargnoli

L’8 dicembre alle 10.00, si terrà la presentazione del libro “Ci chiediamo di confermare la nostra umanità” – di Blando Palmieri (editore Ensemble) Ne discutono con l’autore: Maria Panetta , direttrice Diacritica, vicepresidente Cric,Matteo Chiavarone , editore Ensemble, Giada Fazzalari , direttrice Avanti! della domenica, segretario generale Cric.

Alle ore 12.00 si terrà l’evento “ La città che cambia , presentazione del volume 564-565 della rivista “Testimonianze”. Interventi di Valdo Spini , Severino Saccardi , direttore di “Testimonianze”, Lorenzo D’Orsi , antropologo, Università di Foggia, e vicepresidente Cric, Federico Scarpelli , antropologo, Università di Salerno; introduce Maria Panetta , direttrice di “Diacritica” e vicepresidente del Cric. Alle ore 15.00 , sarà la volta della presentazione del libro ” Uniti dalle parole di Gesù ” di Paolo Ricca ( Edizioni Magister , 2025).