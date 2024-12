Premio giornalistico Amerigo: riconoscimento speciale a Veltroni

A Walter Veltroni, editorialista e scrittore, è andato il Premio Speciale, sezione della XVI edizione del Premio Giornalistico Amerigo. La Cerimonia di Premiazione si è svolta presso il Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze .

Sono stati premiati per la sezione quotidiani Marilisa Palumbo del Corriere della Sera, per la Radio Anthony Pasquale di Radio ICN di New York, per la televisione Laura Pepe, corrispondente Rai da New York, per la fotografia Jerry Herman, per il giornalismo on line Marco Finelli della Gazzetta Diplomatica. Il Premio no Fake News è andato a Giovanni Zagni di Pagella Politica/Facta.

Il Premio Europa, attribuito da Enam (l’Associazione europea che raccoglie le Associazioni degli international visitors dei Paesi europei)è andato al giornalista Ognen Janeski della Macedonia del Nord ed il Premio America, attribuito ad un giornalista statunitense che racconta l’America agli Italiani, a Christopher Livesay della CBS News.

Un riconoscimento speciale è stato attribuito al giornalista Piero Meucci, direttore di Thedotcultura, per il suo contributo determinante negli anni per la migliore riuscita del Premio.

Alla cerimonia sono intervenuti la Console Generale Daniela Ballard, che ha ospitato la Cerimonia a Palazzo Canevaro, il presidente nazionale di Amerigo Edoardo Imperiale, Massimo Cugusi, segretario generale di Amerigo e Enam Italian Representative, Michele Ricceri, coordinatore nazionale del premio, i rappresentanti di Locman Italy Ugo Pancani e Timothy Chaplin, e Giovanni Masotti di El.en S.p.A, sponsors del Premio.

Numerosi gli ospiti ed i soci di Amerigo provenienti dai Chapter territoriali in Italia: in particolare da Milano la vicepresidente di Amerigo Silvia Minardi, il coordinatore del Chapter Marco Marturano, Edoardo Croci, coordinatore per rapporti con il mondo universitario e ambiente, Rosa Giovanna Barresi da Roma e per Firenze il coordinatore Marco Mairaghi, Carlo Gattai,, Francesco Giubilei e Franco Lucchesi, il cui contributo è stato determinante per la migliore riuscita del Premio.

L’Associazione Amerigo (www.associazioneamerigo.it) raccoglie gli international visitors italiani, coloro che nel tempo sono stati selezionati dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma per partecipare ai programmi culturali promossi dal Dipartimento di Stato americano.

Opera in modo volontario attraverso i Chapters territoriali di Firenze, Milano, Roma, Napoli dove hanno sede i Consolati generali della Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia, oltre al Chapter di Bruxelles.

Nella foto i premiati sono in primo piano