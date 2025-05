Convegno sull’evoluzione delle mafie alla Fondazione Spadolini

Firenze – Come si sono evolute le mafie nel nostro Paese? Quali forme assumono oggi nei diversi territori, Firenze compresa?

Sono i temi di una tavola rotonda sul tema “Mafia in Italia” in programma oggi, venerdì 23 maggio, dalle ore 16 alle 19, presso la Biblioteca Fondazione Spadolini Nuova Antologia, via del Pian dei Giullari 36, per quella che sarà un’anteprima dell’edizione 2025 del Festival della Legalità giunto alla 9a edizione, che tornerà poi con altre tre date tra settembre e ottobre.

All’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Spadolini, la “Fondazione I Medici F3”, il “Gomitolo – Associazione per la Legalità” e “Officine Creative”, interverranno magistrati e avvocati impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, per analizzare la diffusione e il radicamento delle mafie, da nord a sud.

Dopo i saluti del presidente della Fondazione Spadolini Cosimo Ceccuti, la presidente del “Gomitolo – Associazione per la Legalità” Mimma Dardano e il presidente della “Fondazione I Medici F3” Paolo Gacci, faranno seguito gli interventi di Lucia D’Alessandro sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Firenze, Annamaria Frustaci sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Piermario De Santo avvocato del Foro di Firenze e membro dell’ufficio di presidenza della Fondazione Caponnetto, Simone Aiazzi avvocato del Foro di Firenze e segretario regionale del PRE.

Un’occasione per riflettere insieme su un fenomeno che continua a cambiare volto, ma resta una sfida cruciale per la legalità e la democrazia, da cui anche una città come Firenze non è immune.