Cinema: alla Compagnia la prima italiana del coreano Project Silence

Firenze – La prima italiana di “Project Silence” di Kim Tae Gon, action movie presentato all’ultima edizione di Cannes, sarà proiettato domani 25 marzo al cinema La Compagnia (via Cavour 50r) alle 22.15 per la quinta giornata del Florence Korea Film Fest in corso a Firenze.

Portato in Italia da Blue Swan, il film è stato campione d’incassi in Corea del Sud. Sul ponte che collega un’isola e il suo principale aeroporto alla penisola coreana, le condizioni meteorologiche diventano improvvisamente avverse: una serie di collisioni lo danneggia e le persone in transito si trovano intrappolate con la vita in pericolo, anche se la minaccia più grande saranno delle creature diaboliche, che fuoriescono da alcuni veicoli di una missione segreta.

Alle 20, sempre al cinema La Compagnia, sul grande schermo “Don’t buy the seller” di Park Hee-Kon: protagonista una giovane donna che decide di comprare online una lavatrice usata. Quando riceve una macchina difettosa e si rende conto di essere stata truffata, decide di denunciare il venditore avvertendo gli altri utenti dell’app presso cui l’aveva acquistato. Da quel momento in poi iniziano ad accadere cose terrificanti.



Nel pomeriggio in sala alle 17 tributo agli anni ’60 del cinema coreano con “Mother and the Guest” di Shin Sang-ok: storia drammatica sentimentale dove protagonista è Ok-hee, che vive con la nonna, la madre e la governante in una casa nota come “casa delle vedove”, dove appunto tutte e tre le donne della casa hanno perso il marito. L’amore segreto di uno sconosciuto verso sua madre porterà novità nella casa, tra abitudini e preoccupazioni.

Alle 15 invece in sala la sezione dedicata ai cortometraggi, con “Getaway” di Choi Jun-hyuk, “Queen’s crochet” di Cho Hanna, “A long alone” di Yeo Eun-a, “English tutor” di Koo Ja-ho, “The Nightmare” di Han Seung-won, “The Answer” di Shin Ji-hoon, “Car Camping” di Jung Hae-shim, “Dajeong 2.0” di Kim Yoon-beom, “Face that face” di Park Jung-hun.