C’è vita al cimitero

Vivere il cimitero non solo come luogo di memoria ma anche di arte, cultura e identità collettiva. È la proposta di “Oltre”, rassegna di appuntamenti culturali in programma tutti i sabati di ottobre al Cimitero monumentale, promossa per il secondo anno dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con l’associazione culturale Cinqueminuti e il supporto della cooperativa sociale Rigenera. Un invito a esplorare gli angoli più interessanti e suggestivi del cimitero con le visite tematiche, gli spettacoli site specific di musica, danza e teatro, per poi concludere la serata con i dj set nella piazzetta del Gattaglio.

Si parte sabato 7 ottobre (ore 15.30) con la prima visita guidata dal titolo “La Spoon River Reggiana: il cimitero come archivio della città”, a cura dello storico Massimo Storchi, realizzata in collaborazione con Istoreco. Alle 17 sotto il portico della facciata neoclassica progettata da Prospero Sorgato, Tiziano Bianchi con tromba e flicorno condurrà il pubblico sulle note di Mono, progetto solista in cui il trombettista reggiano adatta il fraseggio jazzistico all’ambiente sonoro creato con l’utilizzo dell’elettronica. Loop e basi originali sono alternate a pezzi di grandi artisti come Massive Attack, Boards of Canada, The Album Leaf, interpretati in maniera personale per creare un’atmosfera coinvolgente e piacevole all’ascolto. A seguire, alle 19, il pubblico potrà proseguire la serata nel quartiere con l’aperitivo musicale con Dj Gando al centro sociale Gatto Azzurro a cura di Rigenera.

Diplomato in tromba classica al conservatorio, Tiziano Bianchi ha proseguito gli studi negli Stati Uniti, laureandosi al Berklee College of Music “Summa cum laude”. Ha all’attivo tour e concerti in importanti festival e club in Italia, USA, Europa e India, con artisti come Vinicio Capossela, Giovanni Lindo Ferretti, Tiger Okoshi, Cesare Cremonini, Woods, Mara Redeghieri, Stefano Cisco Bellotti, Julie’s Haircut, Eliel Lazo, Tarun Balani Collective. Nel 2016 esce il suo primo disco solista, “Now and then”, prodotto dal Tiger Okoshi, che ospita la voce di Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2017 si classifica primo nella graduatoria nazionale per l’insegnamento di Tromba jazz al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma.

«Il Cimitero monumentale – spiega l’assessore Lanfranco de Franco, delegato ai Servizi cimiteriali – è un grande patrimonio storico, artistico e architettonico per la città: custodisce tesori d’arte e ospita le tombe di importanti esponenti della vita culturale e politica, delle vittime delle due guerre, dei martiri della Resistenza e del 7 luglio ’60. Questa seconda edizione di “Oltre” conferma il nostro impegno per valorizzarlo come luogo di bellezza e cultura, in un quartiere vivace come il Gattaglio. Stiamo lavorando anche a progetti che consentiranno di sistemare le tombe abbandonate, per rendere il cimitero un luogo attrattivo sia sotto il profilo estetico sia per la frequentazione anche di chi non va a trovare i propri cari. La sfida è riscoprirne la funzione sociale e culturale collettiva, come luogo di incontro, conoscenza e scambio tra culture e generazioni».

“Oltre” prosegue il 14 ottobre (ore 16.30) con “Luogo di civiltà, arte e cultura”, visita guidata del Cimitero monumentale a cura di Donatella Bedogni e Alberto Bevilacqua. A seguire (ore 18) “Eves”, spettacolo della compagnia Natiscalzi DT con la partecipazione dell’astrofisico Claudio Melioli. Danza contemporanea e astronomia si incontrano in uno spettacolo poetico e scientifico per la regia di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli. Lo sguardo è rivolto verso l’alto, ma porta a riflettere sul qui e ora. A seguire (ore 19.30) aperitivo al Gattaglio con la musica di Dj Fox.

Sabato 21 (ore 15.30) Nicola Tirelli Prampolini racconta “Le famiglie storiche reggiane” con una visita guidata ai sepolcri più significativi. Al termine (ore 17) grazie alla compagnia Il Fortunale i reggiani potranno vivere l’esperienza immersiva del “Cimitero infestato”, percorso romantico e gotico site specific con la direzione artistica di Guglielmo Del Sante. Il cimitero sarà popolato da fantasmi e creature gotiche provenienti dai libri che hanno fatto la storia del genere. Al termine della serata, al centro sociale Gatto Azzurro, Nūr, organic house/downtempo dj set.

La rassegna si chiude il 28 (ore 15) con la visita guidata “Il Cimitero monumentale e l’identità di una comunità nei secoli” a cura di Massimo Storchi, in collaborazione con Istoreco, seguita da due spettacoli itineranti. Alle 16.30 il Teatro dell’Orsa coinvolgerà il pubblico in “Tè end?”, cammino poetico sonoro per chi è nel vento con la regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani e la partecipazione dell’orchestra Filarmonica Città del Tricolore. Un percorso fatto di silenzi e di ascolti, di suoni tra i viali, ma anche del paesaggio sonoro evocato dalla banda che accompagna l’andare. A seguire, alle 18 il Collettivo Reggiano mette in scena “M.C.O.F. – Machina comica, opera funebris”, performance itinerante per la regia di Gianfranco Parmiggiani che unisce narrazione, inserti in prosa e sketch di burattini. Gran finale nella piazzetta del Gattaglio con il dj set di Groove Propaganda.

