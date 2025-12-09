Capodanno, 4 piazze in festa

Firenze – Quattro piazze della città per un Capodanno per tutti i gusti e per tutte le età. E’ stata infatti approvata in giunta la delibera dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini che prevede il via alle procedure ad evidenza pubblica per organizzare iniziative culturali e di intrattenimento in centro per la notte del 31 dicembre.

“Abbiamo pensato ad un Capodanno con più offerte culturali per gusti diversi, come da tradizione, ma con delle importanti novità” ha spiegato Bettarini. “Quest’anno saranno protagoniste quattro piazze: uno spettacolo clou di intrattenimento in piazza Santa Croce, iniziative artistico-musicali con cori gospel in piazza Santissima Annunziata e jazz in piazza del Carmine, oltre a piazza della Signoria con proiezioni e countdown di mezzanotte. Musica, cultura e divertimento per tutte e tutti con spettacoli gratuiti nel cuore della città”.

È stato perciò pubblicato un avviso per la selezione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di proposte progettuali con l’assegnazione di contributi economici per animare con iniziative artistico-culturali gratuite e a libera fruizione nella notte della Vigilia di Capodanno 2026 nelle piazze Santissima Annunziata e piazza Del Carmine. L’organizzazione dello spettacolo di intrattenimento in piazza Santa Croce verrà invece organizzato tramite la Fondazione Muse anche con il supporto economico o tecnico di soggetti terzi sponsor o media partner.

Per piazza della Signoria l’idea è di aspettare la mezzanotte con uno spettacolo di luci grazie al Florence Lights Up che da domani illumina il Natale sui monumenti della città. Sarà la Direzione Cultura e Sport a curare le procedure amministrative necessarie per organizzare la notte di San Silvestro.