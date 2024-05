Asfaltature per il Tour de France, da domani sera tocca a viale Giannotti

Firenze – Proseguono le asfaltature in vista del Tour de France, nello specifico quelle su viale Giannotti. Domani sera e poi a partire da lunedì sera e fino a giovedì 16 maggio i lavori interesseranno il tratto da piazza Elia Dalla Costa a via Erbosa e il primo tratto di viale Europa fino alla rotatoria di piazza Nencini (esclusa). Per l’intera durata dell’intervento in orario 21-6 sarà revocata la corsia preferenziale sia in viale Giannotti (da via Bocchi a via Erbosa) che in viale Europa (da via Erbosa a piazza Nencini).

La prima fase consiste nell’asfaltatura della corsia in uscita città con chiusura della corsia lato numeri civici pari tra via Uguccione della Faggiola a via Erbosa e di viale Europa sempre sulla corsia lato numeri civici pari da viale Giannotti a piazza Nencini. Previsti inoltre divieti di transito in piazza Elia Dalla Costa (da viale Giannotti a via di Ripoli tra i numeri civici 1 e 15), via Traversari (da via di Ripoli a viale Giannotti), nella diramazione interna di viale Giannotti fino a via di Ripoli, via di Ripoli (da viale Giannotti a via di Ripoli tratto compreso tra i numeri 167 e 45/r), via Erbosa (tra via di Ripoli e viale Giannotti). Garantita la viabilità a doppio senso con l’utilizzo della corsia preferenziale.

A seguire sarà la volta dell’asfaltatura della corsia preferenziale con chiusura della stessa in viale Giannotti (da viale Europa e via Uguccione della Faggiola) e viale Europa (dal numero 21 a viale Giannotti).

Dopo i lavori di sposteranno in viale Europa a partire dalla rotatoria di piazza Nencini con provvedimenti che saranno comunicati successivamente.