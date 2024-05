La sostenibilità si incontra a Firenze, gli “Stati Generali” al Mandela Forum

Firenze – Si riuniranno a Firenze, sabato prossimo, 11 maggio, gli ‘Stati Generali’ italiani della sostenibilità. L’appuntamento è dato dall’iniziativa ‘Energia dell’Italia’, la manifestazione nazionale, giunta alla terza edizione, che punta a promuovere una vera transizione culturale sulla sostenibilità ambientale che possa accogliere la tanto ambita transizione energetica tra imprese e famiglie, con al fianco il supporto delle istituzioni.

L’evento è in programma dalle 15.30 alle 18.30 al Mandela Forum, dove sono attese circa tremila presenze. A promuovere la manifestazione è Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili, che celebra i 15 anni di attività su scala italiana, e che conta oggi su oltre 100 ambasciatori volontari e su oltre 100.000 soci sostenitori sparsi in ogni regione d’Italia.

La scelta di organizzare l’iniziativa a Firenze (le altre due edizioni si sono tenute a Roma) non è casuale: il capoluogo toscano, infatti, è stato individuato dalla Commissione Europea fra le nove città d’Italia e le cento d’Europa a impatto zero entro il 2030. Una sfida che accomuna anche l’adiacente territorio di Prato, sede operativa di Anter. “Le problematiche odierne del nostro pianeta sono legate allo sfruttamento di energie derivanti da combustibili fossili, responsabili dell’alta percentuale di inquinamento e del consequenziale cambiamento climatico che oggi tanto ci preoccupa – spiega il presidente di Anter, Alessandro Giovannini -. L’energia proveniente da risorse non rinnovabili è la principale responsabile dell’aumento delle emissioni sul territorio europeo, che abbiamo bisogno di abbattere il prima possibile per ridare una speranza alle generazioni future sul pianeta terra”.

L’evento sarà presentato dalla conduttrice Tessa Gelisio. Sul palco del Mandela Forum si alterneranno istituzioni, esperti competenti nel settore scientifico e industriale, e imprese innovative. La discussione sarà incentrata sulle sfide del settore energetico, analizzando la necessità di sviluppare le energie rinnovabili, e valutando il percorso verso il risparmio e l’indipendenza energetica. A Firenze è previsto l’arrivo del sottosegretario Patrizio La Pietra, della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, della deputata Erica Mazzetti e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ci saranno inoltre contributi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, del climatologo Luca Mercalli, e dell’economista americano Jeremy Rifkin, e di Oscar Di Montigny Presidente di Grateful Foundation. Spazio poi alla tavola rotonda moderata da Daniele Moretti, vicedirettore di SkyTg24 dove interverranno il segretario del Wec Italia Paolo d’Ermo, Massimo Casullo, responsabile impatto di Nwg Energia e Nwg Italia, e l’ingegner Flavio Andreoli Bonazzi, presidente di Epico Spa. A seguire il racconto di innovazione tecnologica e sicurezza sul lavoro di quattro start up innovative.

In conclusione di iniziativa saranno protagonisti gli studenti del progetto di Anter ‘Il Sole in Classe’, con le premiazioni del contest video nazionale Anter Green Awards, con i vincitori delle categorie nord Italia, centro Italia e sud Italia. “Grazie a questo evento abbiamo un’opportunità unica: ossia lo scambio di idee, di conoscenze e di esperienze, che mirano alla costruzione di un futuro più sostenibile per le prossime generazioni – conclude Giovannini -. Il nostro auspicio è che questo appuntamento possa diventare la casa delle istanze del nostro paese in termini di indipendenza energetica”.

L’evento, realizzato anche grazie al sostegno degli sponsor Nwg Italia e Nwg Energia, lascerà spazio poi alle novità che saranno presentate dall’associazione che con questo evento punta a un coinvolgimento ancora più attivo dei 7.904 comuni italiani.