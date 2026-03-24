Arte: Anomaleintrusioni, Andrea Marini a Villa Rospigliosi

Prato – Nella superba e antica dimora nobiliare di Villa Rospigliosi a Prato, è presente la mostra dell’artista fiorentino Andrea Marini con sei opere site specific, promossa e sostenuta dall’Associazione culturale ChorAsis-LoSpaziodellaVisione, dal 2019 è impegnata nel presentare artisti che operano nell’arte contemporanea tra ricerca e sperimentazione.

“Il progetto ChorAsis nasce per invitare gli artisti a relazionarsi con questo spazio e la sua storia. Andrea Marini ha contaminato questo luogo con le sue anomale intrusioni”, dice Claudio Rospigliosi, collezionista e fondatore di ChorAsis.

“Anomaleintrusioni” propone una riflessione sullo stato della natura in rapporto al mondo attuale, sempre più distante dal rispetto e dalla comprensione delle regole silenziose dell’ambiente.

All’interno del magnifico spazio, nel giardino e nell’orto, talvolta celate alla vista, sono composte le opere di Andrea Marini.

Opere che hanno forme ricercate, armoniose, nascoste in un filo di ferro, in “bolle” di polistirolo dipinte con argenteo smalto acrilico, in elementi organici in polistirolo e vernice fluorescente adagiate in uno spazio oscuro, dove solo lo sguardo può scandagliare ogni piccolo dettaglio o un albero ancora nudo delle sue proprietà biologiche ma ricoperto di nastro adesivo in allumino. Un contrasto tra la perfezione naturale e la creatività che giocherella consapevolmente con il doppio significato.

Andrea Marini afferma: “Considerando il periodo che stiamo vivendo di antropizzazione, dove l’uomo aggredisce la natura. Nel mio lavoro, la natura cerca di difendersi, adeguandosi ad una diversa realtà. Propongo delle riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente, naturale e innaturale, organico e inorganico. Ognuno può interpretare questi lavori con la propria sensibilità, ampliando la propria sfera immaginativa”.

Anomaleintrusioni

Mostra di Andrea Marini

Fino al 30 aprile,

a cura di Riccardo Farinelli

Fino al 30 aprile 2026

Villa Rospigliosi, via Firenze 83, Prato, Italy 59100.

Mostra gratuita visitabile su appuntamento

Info: chorasis.spaziovisione@gmail.com / tel. 348 7814430