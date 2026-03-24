Biennale dello Stretto sul tema delle “Mutazioni”

Fervono i preparativi per la terza edizione della “Biennale dello Stretto”, un evento che si sviluppa sulle sponde, teatro di storie e di vicissitudini antichissime, della Calabria e della Sicilia, dal 18 settembre al 13 dicembre 2026.

L’obiettivo della Biennale è quello di indagare le potenzialità dell’area mediterranea valorizzando il contributo delle giovani generazioni di professionisti. Grazie al supporto di importanti università italiane, soprattutto accademie reggine e siciliane, saranno considerati tutti gli elementi, simili o contrastanti, che descrivono queste due regioni, paesaggi, culture, architetture e città immaginando il loro sviluppo futuro.

La sede principale della Biennale, come per le precedenti edizioni, è Forte Batteria Siacci a Campo Calabro, affacciata sullo Stretto di Messina, una costruzione militare di oltre diecimila metri di gallerie sotterranee, protetta da un fossato, realizzato come i forti calabresi e siciliani fra il 1894 ed il 1898.

Di particolare interesse la mostra dei progetti sul tema “Mutazioni”, sviluppata con studenti e dottorandi delle accademie. Il particolare con il contributo di docenti e professionisti di molte istituzioni tra cui il Politecnico di Bari, di Milano e di Torino, il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, di Napoli, di Palermo, di Cagliari e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, IUAV di Venezia, di Roma, il Royal College of Art di Londra, lo School of Architecture, Chinese University of Hong Kong e ABADIR – Academy of Design and Visual Communication.

L’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria continua il suo impegno di sensibilizzazione verso il senso civico e i temi dell’architettura attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole superiori che lavoreranno sulla tematica della mutazione ambientale particolarmente quello calabrese e reggino a seguito di eventi meteorologici estremi.

Infine, una mostra che si concentra sulla progettualità femminile, sviluppato dal team di Biennale dello Stretto con una ricerca sull’architettura dell’area MESA e dell’America Latina, con testimonianze inedite dal Sud del mondo dove l’architettura si confronta con la continua mutazione dei territori, delle comunità e dei sistemi naturali, dove è necessario un approccio rispettoso e unire la fragilità e l’innovazione per affrontare una sostenibilità reale.

Il concetto di “Mutazione” è il protagonista dell’evento, con tutte le sfaccettature possibili: nuove architetture in Cina, modelli di aggregazione spontanea, convivenze sviluppate delle città europee, soluzioni e ricerche per gli spazi di risulta urbana pubblici e privati, i sottopassaggi, le unità immobiliari a filo marciapiede, i basamenti e le soglie, trasformazioni artistiche alla luce dei cambiamenti globali.

Nata dall’iniziativa di Alfonso Femia, la Biennale dello Stretto è un progetto atipico, sostenuta da soggetti pubblici e imprese private. Sostenuta fin dalla prima edizione dall’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria e dalla società 500×100, la Biennale è promossa da Fondazione Le Città del Futuro, realizzata da 500x 100. Città Metropolitana di Reggio Calabria, ANCE Reggio Calabria, Ordine degli architetti di Reggio Calabria e Comune di Campo Calabro / Forte Batteria Siacci, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sono i partner istituzionali. Il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’Università degli Studi di Messina sono partner accademici.

L’evento è stato sostenuto anche da privati: Atelier(s) Alfonso Femia, GiTi Giorgio Tartaro, Cariboni Group, Liuni, Medit, Mirage, Staygreen / Attico Interni, Saint-Gobain, Heidelberg Materials, Schüco, Panzeri.

Completano il programma dei talk e delle letture che si svolgeranno in Calabria a Forte Batteria Siacci, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il museo dei Bronzi, in coordinamento con il direttore Fabrizio Sudano; a Villa Genoese Zerbi, affacciata su quello che, secondo Gabriele D’Annunzio, è il chilometro più bello d’Italia, e in location della sponda siciliana.

La Biennale dello Stretto

18 settembre – 13 dicembre 2026

Vari spazi in Calabria e Sicilia:

Forte Batteria Siacci, Campo Calabro

Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria

Villa Genoese Zerbi, Reggio Calabria

Università degli Studi di Messina e Fondazione Messina

Info: labiennaledellostre7o@500×100.com

Foto di ©Stefano Arnaboldi