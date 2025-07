Ampugnano, CNA Siena per la riqualificazione dell’aeroporto

Siena – Arriva da CNA Siena un forte endorsement per la riqualificazione di Ampugnano. Il progetto presentato da ENAC è sostenuto dall’associazione ,che lo considera “un’opportunità concreta per il territorio e per le imprese locali, in un momento in cui ogni possibilità di sviluppo va colta con responsabilità”.

“In una fase delicata per l’economia, è fondamentale sostenere iniziative capaci di generare valore per il tessuto produttivo – dichiara il presidente di CNA Siena, Fabio Petri –. L’aeroporto, se ben gestito, può offrire nuove connessioni utili per lo sviluppo economico del nostro territorio. CNA Siena esprime apprezzamento per l’impegno del Comune di Siena , che ha sostenuto un progetto atteso da tempo. “Serve continuità istituzionale su scelte di medio periodo – aggiunge Petri – e questa va nella giusta direzione. In una fase di forte incertezza economica – dichiara il presidente di CNA Siena, Fabio Petri – ogni opportunità di sviluppo per le imprese è vitale. Questo progetto può generare ricadute importanti su tutto il tessuto produttivo locale, dall’artigianato alla logistica, dai servizi al turismo”.

Al tempo stesso, CNA Siena richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare in modo sistemico il tema dell’isolamento infrastrutturale della provincia di Siena. “Non possiamo fermarci qui – sottolinea Petri –. Vanno riaccesi i riflettori sulla stazione dell’Alta Velocità. La stazione Media Etruria va realizzata e spetta a Ferrovie scegliere il punto migliore, ma tutte le istituzioni senesi devono muoversi compatte per non restare ai margini dei grandi collegamenti nazionali”. In conclusione, disponibilità completa “a collaborare con le istituzioni per trasformare le infrastrutture in leve di sviluppo vero per le imprese e il territorio”.