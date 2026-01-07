Allerta ghiaccio estesa fino a domani, oltre 200 chiamate di cittadini alla sala operativa

Firenze – Allerta gialla per ghiaccio estesa fino a domani, 8 gennaio alle 12, mentre sono stati effettuati 18 interventi dalle squadre della protezione civile del Comune di Firenze, tra ieri e questa mattina, per fronteggiarla. I tecnici della sala operativa, che rimarrà aperta fino al termine dell’emergenza per il coordinamento degli interventi e il supporto ai cittadini, hanno gestito circa 200 chiamate. Al momento rimangono attive dodici squadre del volontariato convenzionato, pronte a intervenire con mezzi e attrezzature qualora ce ne fosse ancora bisogno. Oggi il cimitero di Trespiano è rimasto chiuso: gli interventi di salatura della viabilità interna ne consentiranno riapertura a partire da domani, giovedì 8 gennaio.

“Durante la notte – ha sottolineato l’assessora Laura Sparavigna – saranno operativi cinque mezzi spargisale, che continueranno a lavorare sulle strade interessate dall’apposito piano di protezione civile, per garantire la sicurezza della circolazione. Stiamo seguendo le previsioni del tempo con attenzione per adeguare gli interventi alle reali condizioni del tempo – ha aggiunto – la nostra sala operativa è aperta per tutte e tutti: in caso di necessità è possibile contattarla per segnalazioni e richieste di supporto. Ovviamente raccomandiamo le buone pratiche da adottare durante la guida di mezzi e veicoli”.

L’allerta ghiaccio riguarda oltre al Comune di Firenze, anche Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Secondo gli esperti del Cfr in Toscana sono previste “estese gelate notturne a tutte le quote e anche lungo la fascia costiera” e la “possibilità di formazione di ghiaccio in particolare nelle zone interessate dalle nevicate”.

Venerdì è atteso un “peggioramento con forte Libeccio e intensa mareggiata; rovesci sparsi e nevicate inizialmente fino a 1300-1400 metri in calo a 800-1000 metri di quota in serata”.