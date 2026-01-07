Oltre il Tricolore: per un’Europa di macro-regioni

La Festa del Tricolore, celebrata ogni anno a Reggio Emilia, ricorda la nascita dell’Italia moderna e di un’idea politica che, alla fine del Settecento, appariva rivoluzionaria: lo Stato-nazione. Oggi, però, rendere omaggio a quel simbolo non significa sospendere il giudizio critico. Al contrario, proprio questa ricorrenza offre l’occasione per chiederci se il modello statuale ottocentesco sia ancora in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini europei del XXI secolo.

Gli Stati-nazione nacquero per unificare territori frammentati, garantire diritti e costruire identità condivise. Con il tempo, tuttavia, hanno trasformato l’identità in confine, la sovranità in competizione, la diversità in motivo di conflitto. Le grandi sfide contemporanee – sicurezza, energia, clima, migrazioni, economia globale – mostrano che le dimensioni e le rigidità dello Stato-nazione sono spesso inadeguate rispetto a problemi che non si fermano alle frontiere.

L’Unione Europea ha rappresentato il più ambizioso tentativo di superamento dei nazionalismi che hanno devastato il continente. Tuttavia, restando un’unione di Stati, soffre ancora di veti, frammentazione decisionale e politiche difensive disomogenee, con ricadute dirette sulla sicurezza dei territori e sulla tutela degli interessi di cittadini e imprese.

Non è l’idea europea a essere in crisi, ma la sua architettura fondata sugli Stati-nazione.

Un’Europa di macro-regioni, fondate su reali continuità economiche, produttive, sociali e territoriali, consentirebbe un salto di qualità concreto. In questo modello, i benefici sarebbero molteplici:

• Difesa più efficace del territorio: una struttura sovra-regionale europea permetterebbe politiche di sicurezza e difesa integrate, capaci di proteggere infrastrutture strategiche, confini esterni e spazi comuni in modo coordinato e credibile.

• Tutela degli interessi di persone e imprese: macro-regioni forti avrebbero maggiore peso negoziale a livello globale, difendendo lavoro, produzione, filiere industriali e diritti sociali europei.

• Superamento delle barriere allo sviluppo economico: la frammentazione normativa, fiscale e amministrativa tra Stati è uno dei principali ostacoli alla crescita. Le macro-regioni favorirebbero regole armonizzate, mercati più fluidi e investimenti su scala adeguata.

• Politiche economiche più aderenti ai territori: pianificazione industriale, transizione ecologica e infrastrutture potrebbero essere progettate secondo logiche funzionali reali, non secondo confini politici artificiali.

• Rafforzamento della democrazia: istituzioni più vicine ai cittadini rispetto agli Stati, ma più forti delle singole regioni, renderebbero la partecipazione politica più concreta ed efficace.

Superare gli Stati-nazione non significa cancellare le identità storiche. Significa liberarle dalla loro trasformazione in strumenti di esclusione. Il Tricolore non viene negato, ma ricollocato nella storia: simbolo di un percorso comune, non di un limite invalicabile.

Le identità possono convivere e stratificarsi. Essere cittadini di una macro-regione, europei e portatori di tradizioni locali non è una contraddizione, se il sistema politico è progettato per accogliere la complessità anziché reprimerla.

Nel giorno in cui celebriamo la nascita dello Stato italiano, affermare la necessità di superare gli Stati-nazione non è un gesto provocatorio, come un’Europa di macro-regioni ovviamente non risolverebbe ogni problema.

Onorare il passato, oggi, significa avere il coraggio di immaginare un’Europa più forte, più giusta e più vicina ai cittadini.

In foto: Sala del Tricolore a Reggio Emilia