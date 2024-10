Alla Pergola “Ditegli sempre di sì”, a 40 anni dalla scomparsa di Eduardo

Firenze – Una commedia esilarante, con un meccanismo perfetto. Il protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Domenico Pinelli dirige e interpreta con Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, al Teatro della Pergola dal 31 ottobre al 3 novembre. I tre giovani talentuosi interpreti si sono fatti conoscere al grande pubblico con il film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini.

Il 31 ottobre è una data importante: ricorre il 40° anniversario dalla scomparsa di Eduardo. Per l’occasione, dalle ore 20:30, al termine dello spettacolo, è in programma un’immersione nella città-mondo di Napoli, nel nome e nel ricordo di Eduardo, con un incontro e aperitivo speciale con la Compagnia riservato ai possessori di TT Young Card & Coop Under30. Dalle 22:50, poi, sul canale YouTube del Teatro della Pergola, messa in onda in esclusiva del documentario di Alfonso Spadoni Il Maestro Eduardo. Momenti del primo corso di drammaturgia di Firenze.

In Ditegli sempre di sì la pazzia di Michele Murri consiste nel confondere i suoi desideri con la realtà. Tornato a casa dalla sorella Teresa, si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi del manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo?

Una commedia, quindi, piena di spunti di riflessione su una materia affascinante che Eduardo, per certi aspetti allievo di Pirandello, studiò a fondo. L’idea di messa in scena è trasformare la “farsa” in “dramma”. Il punto di partenza lo indica Eduardo stesso: prestare attenzione al testo e agli eventi per arrivare a un maggiore approfondimento della condizione umana di tutti i personaggi.

In foto: scena di Ditegli sempre di sì (©Francesco Maria Attardi)