Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
5 Settembre 2025

Al Vieusseux presentazione del volume sui verbali del CTLN
L’opera “La Resistenza in Toscana ” è curata da Pier Luigi Ballini
diRedazione
1 minuto di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – Al Gabinetto Vieusseux presentazione del volume in due tomi “La Resistenza in Toscana – I verbali del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale”, pubblicato da Edizioni dell’Assemblea , la casa editrice del Consiglio regionale della toscana e curato dal prof. PIer Luigi Ballini.

La presentazione si terrà lunedì 8 settembre alle ore 17 presso la Sala Ferri di Palazzo Strozzi. Introdurrà il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini.Interverranno il curatore del volume Pier Luigi Ballini e Fulvio Conti.

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
Tecnologie quantistiche per la vita quotidiana, Starting Grant a un ricercatore dell’Ateneo fiorentino

Tecnologie quantistiche per la vita quotidiana, Starting Grant a un ricercatore dell’Ateneo fiorentino

Dall’UE 1,5 milioni di euro ad Alberto Privitera
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0