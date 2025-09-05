Firenze – Al Gabinetto Vieusseux presentazione del volume in due tomi “La Resistenza in Toscana – I verbali del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale”, pubblicato da Edizioni dell’Assemblea , la casa editrice del Consiglio regionale della toscana e curato dal prof. PIer Luigi Ballini.
La presentazione si terrà lunedì 8 settembre alle ore 17 presso la Sala Ferri di Palazzo Strozzi. Introdurrà il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini.Interverranno il curatore del volume Pier Luigi Ballini e Fulvio Conti.
Al Vieusseux presentazione del volume sui verbali del CTLN
Firenze – Al Gabinetto Vieusseux presentazione del volume in due tomi “La Resistenza in Toscana – I verbali del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale”, pubblicato da Edizioni dell’Assemblea , la casa editrice del Consiglio regionale della toscana e curato dal prof. PIer Luigi Ballini.