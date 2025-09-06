L’IA nella scuola: come educare i ragazzi ad un uso consapevole

Come sarà l’Intelligenza Artificiale tra i banchi delle aule italiane? Per adesso, in Italia, siamo al primo gradino: il varo delle Linee Guida emanate a fine agosto dal Ministero dell’Istruzione, con il condimento dell’abituale “fumo” della burocrazia. In Cina, invece, tanto per fare un esempio, l’Intelligenza Artificiale sarà materia obbligatoria a partire dalla scuola elementare già nell’anno scolastico che inizierà tra pochi giorni.

La scuola è l’ambiente primario e nello stesso tempo più delicato per educare i ragazzi ad un uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale senza subirla. Nonostante i vizi italici, assume dunque una rilevanza strategica il varo – finalmente – delle “Linee Guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole” da parte del Ministero dell’Istruzione. Obiettivo dichiarato: fornire “indicazioni operative e principi di riferimento per accompagnare le scuole nell’adozione consapevole e sicura delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale, valorizzandone le potenzialità a supporto della didattica, dell’innovazione digitale e dei processi organizzativi”.

Il documento punta sull’autonomia delle singole scuole, delega al dirigente scolastico funzioni decisamente importanti, annuncia fasi di verifica, successivi aggiornamenti in itinere, e appare improntato ad un approccio burocratico al tema, che sembra di difficile gestione nell’operatività quotidiana. Ci sarà un referente dell’IA in ogni scuola e il Ministero ha varato la piattaforma “Unica” per intessere un dialogo interattivo con gli istituti. Il servizio digitale è pensato per accompagnare le scuole nell’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, in linea con i principi etici, giuridici e pedagogici europei. La piattaforma si articolerà in due sezioni: Linee Guida IA, con indicazioni normative, tecniche ed etiche per un impiego responsabile, e Progetti IA, che raccoglierà le sperimentazioni avviate dagli istituti. Una parte dei contenuti sarà pubblica, mentre un’area riservata consentirà a dirigenti e personale amministrativo di gestire direttamente i progetti.

Avanti, dunque, con un’unica piattaforma, ma in ordine sparso, vista la sbandierata autonomia dei singoli istituti. E al di là del dialogo digitale interattivo, questo approccio, probabilmente, non escluderà profonde differenze da istituto a istituto a seconda delle conoscenze e delle competenze diversificate. Ben prima delle Linee guida del Ministero, alcune scuole del Friuli-Venezia Giulia, o l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco, avevano già elaborato proprie linee guida diffuse sul web, che rappresentano, come nota un dirigente scolastico, Giuseppe D’Ambrosio, “un laboratorio di pratica reale molto più concreto, anteriore alle direttive ufficiali”. Moltissimi istituti sono ben più indietro delle poche avanguardie.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale sembra più formulare auspici che programmare interventi: “L’introduzione dell’IA nelle Istituzioni scolastiche italiane – recita la premessa del documento – rappresenta una grande opportunità, che richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti. Il Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso la diffusione delle Linee guida e degli altri strumenti operativi, intende sostenere e promuovere questa trasformazione in modo ordinato e nel pieno rispetto dei principi normativi, etici e pedagogici. Le Linee guida delineate nel presente documento offrono una struttura chiara e operativa, proponendo un approccio graduale che tiene conto delle specificità di ciascuna Istituzione scolastica per integrare l’IA in modo tale che possa effettivamente supportare l’inclusione, migliorare l’efficienza e accrescere la qualità dell’offerta formativa. Infatti, solo attraverso un’implementazione responsabile, che tenga conto delle esigenze individuali degli attori del sistema scolastico, sarà possibile raggiungere gli obiettivi prefissati e costruire una scuola più inclusiva, equa e preparata ad affrontare le sfide del futuro.

Negli intenti, le Linee guida ministeriali puntano a quattro obiettivi:

“offrire indicazioni volte a definire una metodologia condivisa, per garantire la conformità alla normativa in materia di Intelligenza Artificiale e di protezione dei dati personali delle iniziative che saranno attivate dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia amministrativo/contabile, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; promuovere nel mondo dell’istruzione l’innovazione tecnologica e la diffusione di un’IA antropocentrica, sicura, affidabile, etica e responsabile; incentivare lo sviluppo e l’uso uniforme dei sistemi di Intelligenza Artificiale in ambito scolastico, in conformità con i valori europei e nazionali, nell’ottica di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati; favorire la conoscenza circa le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, nonché circa i rischi connessi all’utilizzo della stessa, con l’intento di orientare gli attori coinvolti nel settore scolastico e, in particolare, le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie£.

Il Ministero sottolinea la “discrezionalità” delle Istituzioni scolastiche che potranno attivare iniziative in materia di IA Spetta alla singola Istituzione scolastica assicurare l’adozione di sistemi di IA antropocentrici e affidabili, idonei a tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, prestando particolare attenzione ai diritti dei soggetti vulnerabili e, in particolare, dei minori”.

Al dirigente scolastico viene assegnata la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA adottati dall’Istituzione scolastica.: “Spetta a tale figura – afferma il Ministero – garantire una chiara definizione dei ruoli all’interno della scuola e promuovere un utilizzo dell’IA consapevole ed etico. In quanto decisore strategico, il dirigente scolastico assicura che l’introduzione di soluzioni di IA sia accompagnata da un’adeguata valutazione del loro impatto e da un monitoraggio continuo dei risultati, anche di concerto con una o più figure di riferimento da questo individuate”. Saranno tutti in grado di rispondere a questi input, i dirigenti scolastici delle scuole italiane?

Quanto ai docenti, le Linee Guida del Ministero indicano alcuni esempi di possibili applicazioni pratiche dell’IA: “Personalizzazione dei materiali didattici: Gli ambienti integrati con dispositivi di IA, sono in grado di modulare la proposta formativa in base alle capacità di apprendimento degli studenti e ai livelli di abilità, fornendo istruzioni per procedere in modo autonomo, ancorché guidato, nel processo di apprendimento; I docenti possono sfruttare tali funzioni per selezionare, a partire da uno stesso contenuto, materiali differenziati e adatti alle specifiche esigenze degli studenti. Strumenti interattivi e innovativi: l’IA permette l’elaborazione di risorse didattiche (come simulazioni, giochi, mappe concettuali, riassunti per l’apprendimento e quiz interattivi) che aumentano la motivazione e il coinvolgimento degli studenti; Organizzazione di visite didattiche e attività extracurriculari: i docenti, di concerto con il Collegio docenti, possono avvalersi dell’IA per arricchire e ottimizzare le attività extracurricolari; Redazione di rubriche di valutazione: l’IA può supportare il docente nella stesura delle rubriche valutative, Supporto nel tutoraggio: strumenti di IA possono supportare docenti e studenti durante le attività attraverso domande, proposte di argomentazioni e interlocuzioni alternative, utili a stimolare il pensiero critico”.

E proprio il nodo della capacità di pensiero critico resta elemento decisivo per l’integrazione delle “macchine” nei processi formativi. Le Linee guida del Ministero indicano alcuni vantaggi dalle applicazioni dell’IA a supporto degli studenti: “Stimolo alla curiosità e al desiderio di apprendere: personalizzando le esperienze di apprendimento in base a interessi, la tecnologia stimola una naturale voglia di scoprire. L’IA diventa un facilitatore della curiosità intellettuale; Approfondimento in tempo reale: l’IA può supportare gli studenti nell’individuare fonti di approfondimento pertinenti, suggerendo articoli, libri e altri materiali utili Apprendimento più accessibile e inclusivo: funzionalità come il supporto multilingue e la trascrizione automatica aiutano a rendere l’ambiente di apprendimento più accessibile e inclusivo per tutti. Promozione dell’autonomia: chatbot o piattaforme di apprendimento personalizzate permettono agli studenti di ricevere assistenza senza essere vincolati dagli orari scolastici tradizionali; Feedback immediati: i sistemi di IA più avanzati supportano l’apprendimento fornendo correzioni dettagliate e spiegazioni che aiutano gli studenti a comprendere i propri errori”

“Le competenze sviluppate da studentesse e studenti – sottolinea il documento del Ministero – devono permettere loro di fruire in modo responsabile e corretto delle tecnologie emergenti, affinché possano sfruttare le relative opportunità e, al contempo, evitare utilizzi impropri delle stesse, a discapito dello sviluppo delle proprie conoscenze e abilità. Per lo svolgimento delle proprie funzioni educative e formative, è imprescindibile che i docenti siano costantemente aggiornati e acquisiscano gli strumenti necessari per un utilizzo sicuro, costruttivo e funzionale dell’IA nel contesto scolastico”.

Un commento quanto mai esplicativo si legge su una pagina Facebook di docenti: “Sulla carta, il documento MIM è un passo avanti. Ma nella pratica, il contesto politico e istituzionale italiano fa sì che diventi difficile sperare in un’applicazione diffusa e coerente. Spesso a funzionare sono solo casi isolati, dove dirigenti e docenti motivati colgono l’occasione e lavorano bene nonostante tutto”. È il rischio che trapela addentrandosi nelle 34 pagine delle Linee Guida per l’introduzione dell’IA nella scuola italiana: che tutto si tramuti in una ulteriore distribuzione di nuove diseguaglianze. Intanto, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che la città di Napoli sarà teatro, dall’8 al 13 ottobre, del primo grande meeting internazionale sull’intelligenza artificiale a scuola, denominato “Next Generation AI – Summit internazionale sull’intelligenza artificiale nella scuola”. Valditara l’ha presentato come un palcoscenico ideale per rilanciare a livello internazionale i primati italiani nelle relazioni tra IA e scuola. Quali e con quanta possibilità di dimostrare in così breve tempo i reali risultati delle Linee guida che solo ora iniziano a circolare negli istituti italiani, resta difficile comprenderlo.