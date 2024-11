Accademia del Cimento, auto abbandonate e disagi di cantiere

Una situazione di disagio dovuta ai cantieri, ma anche un aggravio dovuto a fattori esterni. La questione di via Accademia del cimento, interessata dai lavori, viene denunciata in consiglio comunale dal consigliere Dmitrij Palagi di Spc, che lancia la questione all’assemblea: “Nella piazzetta adiacente all’ingresso dei condomini, presso le case popolari di via Accademia del Cimento, si è creata una sorta di discarica di auto abbandonate (una decina) che vengono talvolta utilizzate come rifugio notturno da parte di senza dimora, o persone in condizioni di marginalità”.

Nonostante ad oggi, non siano state rilevate situazioni di pericolo, ” sappiamo bene – continua il consigliere – quanto un contesto simile possa determinare contesti difficili, a posteriori cavalcati magari dalle destre. Ricordiamo che il sole tramonta presto in questo periodo e che gli stalli disponibili sono ridotti dai cantieri in corso”.

L’intervento di Palagi fa da megafono ai cittadini delle case popolari in questione e non solo: “Chi vive negli alloggi di ERP ha la sensazione di vedere disconosciuta la propria dignità e nonostante le nostre interrogazioni, si rafforza la sensazione di abbandono. Proprio oggi l’Assessore (che ringraziamo per il rispetto dei tempi previsti dal regolamento) ha tentato di rassicurare, rispondendo alle domande di una decina di giorni fa. Il quadro descritto non corrisponde a quanto ci viene raccontato. Traslochi, lavori e deposito materiali stanno procedendo a creare disagi. Alcuni nuclei continuano a lamentare risposte non tempestive, o l’assenza di riscontri”.

Conclude Palagi: “Dicembre si avvicina, con le nuove scadenze. Chiediamo con urgenza all’Amministrazione di verificare fino in fondo la situazione e costruire soluzioni necessarie”.