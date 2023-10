A Pisa il mondo digitale si interroga sulla nuova rivoluzione tecnologica

Pisa – Aperta ufficialmente la 13° edizione dell’Internet Festival, in svolgimento fino a domenica 8 ottobre in città. Il taglio del nastro è avvenuto nella iconica location delle Logge dei Banchi, a pochi metri dal ponte di Mezzo, che unisce le due sponde dell’Arno. Manifestazione con eventi a ingresso libero che ha assunto oramai carattere e visibilità sovranazionale.

Al centro dell’evento l’impatto della tecnologia sulla società contemporanea. L’hashtag per il 2023 è #artificiale. Tanti i protagonisti per un programma ricco di eventi: cyberlavoro e cybersecurity, digital art e artificial law, regione e innovazione, filosofia e conversazioni con l’IA, teatro, performance, tour, installazioni, start-up. Il benvenuto di rito non poteva non venire che dal suo direttore Claudio Giua. Che nella veste di presentatore ha condotto la conferenza stampa. Introducendo uno ad uno i presenti, che hanno portato un breve saluto istituzionale.

A partire dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Un festival che abbiamo consolidato e che svolgeremo sempre qui”. Pisa capitale di Internet, il sindaco di Pisa Michele Conti ha parlato di “un valore aggiunto alla città e alla Toscana”. Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo intervenendo ha ricordato come l’AI è “un tema che abbiamo l’obbligo di capire e guidare”. Sul palco una folta rappresentanza di assessori regionali. “Beh, abbiamo il numero legale per legiferare” ha scherzato l’assessore alle attività produttive Leonardo Marras, che ha invitato a mantenere aperto il confronto tra tutte le realtà territoriali.

Scherzosamente il presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori ha raccontato che le sue bambine gli hanno chiesto: “Babbo noi si va’ all’Internet Festival, te vieni?”. Stefano Ciuoffo, assessore all’Innovazione, ha messo in luce il lato critico della crescita: “il ritardo tecnologico che ci segna”. La collega dell’Istruzione Alessandra Nardini ha sottolineato che “le nuove generazioni vanno accompagnate ad un corretto utilizzo di Internet”. Mentre, Serena Spinelli, politiche sociali, ha sostenuto che “l’accessibilità deve essere garantita” e che “rimuovere gli ostacoli tocca a noi”.

Poi è stato il turno del mondo accademico ad intervenire. Il magnifico rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi ha reso noto che in partnership con altri nove atenei europei è stato ottenuto un fondo di 12 milioni di €, stanziato dalla Commissione Europea, e l’AI è un valore trasversale della ricerca. “Mi piace pensare a questa occasione come un patto con la cittadinanza”, ha detto Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna. Per il direttore della Scuola Normale Superiore Luigi Ambrosio il Festival è “un bellissimo esempio di collaborazione istituzionale”. Anna Vaccarelli, CNR: “Quello che mi ha colpito è l’interazione, crescente”. Infine, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, per il quale: “Abbiamo margini di miglioramento, insieme possiamo farlo”. Aggiungendo: “Questa manifestazione non si esaurisce in questi tre giorni”.

L’Internet Festival è una delle massime espressioni del mondo digitale a livello nazionale. Questo riconoscimento è stato raggiunto nel corso degli anni grazie al lavoro e alla sinergia. Sapere e innovazione devono essere curate e coltivate, se si vuole crescere.