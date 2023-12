A Cango “Piano Solo Corpo Solo” di Simone Graziano e Claudia Caldarano

Firenze – A Cango Piano Solo Corpo Solo (The right to be left alone) una performance/concerto dove il suono del pianoforte e la danza esprimono emotività, tattilità, visione e moti interiori che cercano di liberarsi. Un pezzo nel quale si toccano le intime ricerche di due solitudini: i brani composti e suonati dal vivo da Simone Graziano per pianoforte a coda preparato (dall’album “Embracing the future”), e la composizione coreografica di Claudia Caldarano.

Viviamo in tempi – affermano i due perfomer – in cui il corpo è mortificato da forze che lo manipolano, è isolato e “reso cosa”, da conservare, da salvare o da preservare. Quando invece è proprio la sua caducità a renderci vivi, liberi, sensuali, vitali e desiderosi di incontrare



Piano Solo Corpo Solo è il penultimo spettacolo de La Democrazia del corpo 2023 la rssegna che propone maestri e giovani autori tra i più significativi della scena contemporanea.

A Cango mercoledì 6 dicembre ore 20.00 e giovedì 7 dicembre ore 20.00

Foto: CLAUDIA CALDARANO, SIMONE GRAZIANO Piano solo corpo solo (ph. Emanuele Meschini)