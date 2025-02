A Cango l’assolo della coreografa svizzera Yasmine Hugonnet

A Cango Cantieri Goldonetta, in via Santa Maria 25 a Firenze, secondo appuntamento de La democrazia del corpo 2025, rassegna a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni. Sabato 15 febbraio ore 19 e domenica 16 febbraio ore 17 va in scena La Peau de l’Espace della coreografa svizzera Yasmine Hugonnet, assolo vincitore del “Prix du Spectacle suisse de danse 2021”.

La Peau de l’Espace è un assolo -afferma la coreografa – che nasce dal desiderio di far sentire, vedere e ascoltare alle spettatrici e agli spettatori i pensieri propulsori che animano il processo di creazione. “La Peau de l’Espace incarna concetti di resenze corporee. Dove comincia e dove termina la forma nella danza? Che cos’è un corpo localizzato? Come materializzare la gravità? E la propriocezione? Quali informazioni intercorrono tra un corpo e un pubblico? L’articolazione del pensiero nel movimento è percepibile. Le parole e i discorsi si uniscono ai movimenti per andare a spostare lo sguardo e l’attenzione del pubblico”.

Yasmine Hugonnet è una coreografa, danzatrice, ricercatrice nata a Montreux, Svizzera. Ha sviluppato il suo linguaggio concentrandosi sulla relazione tra posture, attenzione e immaginazione. Approfondendo la sua comprensione del movimento, dell’attenzione, della nascita di figure, dell’idea di posture come contenitori, all’interno dei suoi processi ha sviluppato una pratica di ventriloquismo. Dal 2018 è supportata dal Théâtre de Vidy (Losanna): ha fondato il CHRONOLOGICAL trio, selezionato per un tour in Svizzera dal Fondo dei Programmatori, e presentato molteplici volte in Francia, Italia e Belgio. Nel 2020 Yasmine Hugonnet ha ricevuto il Label + Romand con il suo progetto Les Porte-Voix, realizzato nel 2022, di cui sta realizzando anche una versione per un pubblico di più giovani. Yasmine Hugonnet / Arts mouvementés è attualmente sotto contratto con la città di Losanna e il Canton Vaud per tre anni, 2020-2022