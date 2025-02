Fiorentina, finalmente un progetto e un allenatore competente

Firenze – Sento l’eco di rumors dagli spalti del Meazza. Si mugugna che la Viola doveva essere più coraggiosa. Perché si è immolata alla furia vindice interista opponendo per un tempo solo difesa? Eppure, quando dopo lo svantaggio ci ha provato, ha messo in apprensione gli avversari! E perché non inserire prima Fagioli e Zaniolo? E ripensandoci: perché in passato una difesa a tre che ora sembra tornare in auge, quando i risultati migliori della Viola si sono ottenuti con il 4-3-3 o il 4-2-4? Io ho una risposta: perché Palladino conosce i suoi polli e sa di calcio, per fortuna, più dei tifosi (mi ci metto anch’io), e ha a cuore il progetto della società e la costruzione di una squadra assai più del risultato qui e ora.

Devo chiarire meglio, perché prima del mercato di riparazione di gennaio reclamavo cambiamenti che non sono avvenuti e ora, invece, sembro contento di quello che non è stato. Sostenevo che la Viola non valeva la sua classifica da zona Champions (e lo sostengo ancora) e che, se la voleva meritare, doveva acquisire “allenatori in campo”, almeno uno per reparto. Suggerivo Cristante, Okafor, addirittura Sergio Ramos, e anche un numero dieci alla Messias o alla Thauvin…. E invece sono arrivati altri giovani imberbi: Ndour, Folorunsho (che proprio giovanissimo non è), Fagioli, lo stesso Zaniolo. Il solo Pablo Marì somiglia al difensore che auspicavo, perché almeno un campionato intero in serie A l’ha giocato! Ma allora perché sono contento? Perché vedo un disegno coerente di squadra e vedo un allenatore competente che ne traccia le linee. Finalmente “il progetto”! La squadra è giovane, sempre più giovane, e ora sembra il serbatoio perfetto per le nazionali che contano (anche quella argentina, con un po’ di pazienza!). Sono sicuro che lo stesso Spalletti (forse anche Allegri!) abbia consigliato Fagioli e Zaniolo a prendere la nostra via, e i giovani under 21 a farsi vedere in campo invece che in panchina. Per il disegno perfetto manca Bove, e forse manca anche Kayode (che speriamo torni tra un anno). Ma intanto è rimasto Comuzzo, e tutti quelli che ci sono ora sanno di giocarsi la carriera, e lo fanno con uno dei tecnici italiani migliori (grazie Ulivieri, per avercelo ricordato; e grazie Allegri e Gasperini per averlo da tempo raccomandato!).

E allora perché i mugugni dei tifosi? Perché, soprattutto a Firenze, si è impazienti e maleducati. A tanti tifosi andava bene Italiano perché vuole vincere tutte le partite, indipendentemente dai giocatori che ha e dal gioco degli avversari. Lui è quello che “impone” il proprio gioco, cha attacca con otto giocatori, che sta di casa nella metà campo avversaria. È il campione di quello che si chiama “gioco relazionale”, quello che reclama la densità in zona palla e se ne frega degli equilibri. Agli occhi dei tifosi abituati a lui, il “gioco posizionale” e molto all’italiana di Palladino sembra poco eroico e troppo razionale. Eppure ci si dovrebbe essere accorti di quanto Italiano ha deprezzato i giocatori che aveva a disposizione (tutti, indifferentemente); mentre già si nota quanto le gerarchie che impone Palladino (sì, perché il suo è anche un calcio “meritocratico”) fanno lievitare il valore dei bravi (Kean, Bove, Comuzzo, su tutti) ma anche il valore di chi sa aiutarli nell’interesse loro e del collettivo (Beltran, per esempio, nonostante i suoi chiari limiti, e ora un Parisi un po’ meno individualista). Palladino non chiede a nessuno quello che non può dare o che può dare solo in momenti di gran forma e di risultati favorevoli, e dunque discontinuamente. Lui valorizza ognuno per quello che sa dare, e si guarda bene dall’immolarlo a idee astratte o a illusioni. Tra queste illusioni c’è che la Fiorentina sia da Champions, mentre invece ha un potenziale in organico che non è al momento superiore a quello di un Bologna, ma neanche a quello di una Udinese o di un Torino. Da Champions (futura) ha solo il tecnico, che vede il valore reale della sua squadra e provvede…

Cosa ci dobbiamo aspettare, dunque, d’ora innanzi? Una squadra che non sarà mai uguale a se stessa perché cambierà in relazione agli avversari; ma che curerà la difesa prima di tutto (prendere gol demoralizza anche le grandi. Vedi Juve, City e Real di questi tempi, figuriamoci le squadre giovani!). E la classifica? Più o meno quella degli anni scorsi, ma guadagnata con fierezza regalando il meno possibile e senza incertezze nella costruzione di una squadra consapevole più dei suoi limiti che delle sue prerogative. Con un’unica preghiera alla dea bendata: che Kean non manchi mai, neanche per un raffreddore, perché di un ricambio in attacco (non lo conosco, ma rimpiango Rafa Mir!) ce ne siamo scordati.

In foto Raffaele Palladino