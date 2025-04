25 Aprile, visite gratuite nei luoghi della Memoria

Firenze – occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, i Musei Civici Fiorentini Fondazione MUS.E, in partenariato con Unicoop Firenze, offrono una serie di visite gratuite, affinché, in particolare i più giovani, possano ricordare e valorizzare uno dei momenti chiave della storia del Paese, per riscoprire la passione e gli ideali di quei ragazzi e ragazze che allora lottarono per l’Italia. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito del progetto Under 30 promosso dalla cooperativa per facilitare l’accesso dei più giovani alla cultura. Il programma di visite è aperto a tutti, con una quota di posti riservati ai giovani fra i 18 anni (compiuti) e i 30 anni (da compiere).

Alle 10 e alle 11.30 sarà possibile visitare il Memoriale delle Deportazioni, un tempo allestito all’interno del Block 21 del campo di Auschwitz I e oggi fruibile a Firenze in virtù della collaborazione tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, ANED e Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana. Il Memoriale è una straordinaria opera d’arte immersiva, frutto della progettazione corale dello studio di architettura di Milano BBPR, dello scrittore Primo Levi, del pittore Mario “Pupino” Samonà, del regista Nelo Risi e del compositore Luigi Nono.



Sempre alle 10 e alle 11.30 e anche nel pomeriggio alle 15 e alle 16.30 saranno attive anche le visite tematiche al MAD Murate Art District. Il complesso delle Murate, infatti, è un luogo denso di memoria che attraversa i secoli, dal Quattrocento a oggi: da convento femminile a carcere cittadino a centro di arte contemporanea. La visita del Carcere Duro, la zona detentiva più severa, e la lettura di documenti scelti consentiranno ai partecipanti di aprire una discussione interattiva all’insegna della Resistenza e resilienza di ogni epoca.

Infine, alle ore 11, 12.30, 15 e 16.30 presso il Museo Novecento sarà possibile partecipare a speciali visite centrate sulla mostra Retroscena – Storie di resistenza e dissidenza nella Collezione Della Ragione, a cura di Sergio Risaliti, Eva Francioli e Chiara Toti. A ottanta anni di distanza dalla lotta di liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, la mostra indaga il rapporto tra gli artisti e il regime attraverso le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti dal collezionista Alberto Della Ragione, tra cui Scipione, Mario Mafai, Antonietta Raphaël, Renato Guttuso, Renato Birolli ed Emilio Vedova.

Info e prenotazioni:

Per i giovani Under 30 (18 anni compiuti – 30 da compiere) partecipazione gratuita con posto garantito. Prenotazione obbligatoria su http://coopfi.info/under30