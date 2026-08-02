USA, come perdere la leadership del mondo liberal-democratico

Per otto decenni, gli Stati Uniti sono stati la guida di un ordine internazionale liberale che hanno contribuito a plasmare. Oggi, l’opinione pubblica estera esprime forti dubbi.

Durante gli impopolari interventi militari del presidente George W. Bush e il disimpegno internazionale del primo mandato del presidente Donald Trump, l’immagine degli Stati Uniti è calata, ma il Paese ha potuto ancora contare sul sostegno internazionale. Negli ultimi due anni, l’egemonia americana è giunta al termine. L’era del dominio statunitense è durata circa tre decenni. Nacque con il crollo del Muro di Berlino, nel 1989; l’inizio della fine, fu un altro crollo, quello dell’Iraq nel 2003, e il lento declino che ne è seguito. Dal ritorno di Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2025, cominciano a emergere delle crepe in quelle fondamenta. Le sue politiche commerciali e sull’immigrazione, così come l’uso della forza militare statunitense, hanno generato un’ondata di disapprovazione internazionale. Un sondaggio del Pew Research Center ha rilevato che in molti dei 36 Paesi esaminati, l’atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti è il più negativo dal 2002.

Oggi i cittadini ritengono che Trump stia rompendo con la storia degli Stati Uniti in termini di impegno e leadership internazionale; gran parte del mondo crede che l’uso del potere militare da parte di Trump stia minacciando la stabilità globale. Il mondo è diventato pessimista sullo stato della democrazia americana stessa.

L’opinione pubblica estera esprime anche dubbi sull’impegno di Washington per la pace e la stabilità.

Dal 2023, la percentuale di opinione pubblica globale che ritiene che gli Stati Uniti contribuiscano alla pace e alla stabilità si è ridotta significativamente in 19 dei 22 Paesi. In Australia, Canada, Polonia, Paesi Bassi e Svezia il calo è stato pari o superiore a 30 punti percentuali. La percentuale di opinione pubblica che considera gli Stati Uniti un partner affidabile è diminuita significativamente in 14 dei 17 Paesi per i quali sono disponibili dati sull’andamento. In Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito il calo è stato pari o superiore a 30 punti percentuali. Nel 2026, Freedom House ha classificato gli Stati Uniti come meno democratici di Argentina, Mongolia, Panama e Romania.

Nei 37 paesi intervistati nel 2017, una media di appena il 19% ha approvato il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi sul clima, solo il 18% ha sostenuto il suo ritiro da importanti accordi commerciali e solo il 34% ha approvato la decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano.

L’atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti è rimasto in gran parte negativo durante il primo mandato di Trump ed è ulteriormente peggiorato nel 2020 in seguito alla gestione della pandemia di COVID-19 .

Solo il 28% degli intervistati nei 36 Paesi presi in esame quest’anno approva la politica migratoria di Trump. E l’anno scorso, alla domanda se avessero fiducia nella capacità di Trump di gestire il cambiamento climatico, solo il 21% degli intervistati in 24 Paesi ha risposto affermativamente.

Gran parte del mondo crede anche che l’uso del potere militare statunitense da parte di Trump stia minacciando la stabilità globale. Inoltre, nei periodi di crisi precedenti, le persone in altri Paesi non tendevano a mettere in discussione i valori fondamentali promossi dagli Stati Uniti, anche se erano in forte disaccordo con specifiche politiche. Al contrario, oggi il mondo è diventato sempre più pessimista sullo stato della democrazia americana.

Trump ha fatto un uso disinvolto della forza, conducendo l’operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro a Caracas e lanciando una guerra in Iran. Trump riceve valutazioni perlopiù negative per entrambe le azioni: una media di appena il 22% approva l’operazione in Venezuela e solo il 20% approva il modo in cui gestisce la guerra in Iran. Con il protrarsi della guerra, l’atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti è diventato più negativo in diversi paesi, tra cui Grecia, India, Italia, Kenya, Corea del Sud, Sri Lanka, Svezia e Thailandia.

Trump ha affermato di credere che Dio sostenga gli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. E’ improbabile che ciò avvenga. Recentemente ha destato preoccupazione l’atteggiamento del Governo rispetto alla scienza.

Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di Premi Nobel al mondo, con oltre 425 vincitori totali. Circa un terzo di tutti i Nobel americani è nato all’estero, dimostrando l’alto potere di attrazione degli Stati Uniti per i talenti globali. Oggi si profila il processo inverso.

Oggi i ricercatori temono che il governo possa porre fine al predominio scientifico degli Stati Uniti.

In base alla norma proposta, i funzionari di nomina politica avrebbero maggiore potere su centinaia di miliardi di dollari di finanziamenti discrezionali.

Gli scienziati esprimono forti preoccupazioni riguardo all’approccio dell’amministrazione Trump al finanziamento della ricerca scientifica, sottolineando che i funzionari nominati politicamente stanno dando priorità all’ideologia rispetto al merito scientifico. Molti commentatori temono che ciò porterà a un declino del primato scientifico degli Stati Uniti.

Vediamo un caso specifico e significativo.

Per due decenni, Carmen Guerra ha cercato di individuare il cancro precocemente attraverso lo screening nelle comunità più colpite dalla malattia, tra cui gli anziani, le persone a basso reddito e le minoranze razziali ed etniche.

Ora teme che una proposta di regolamento dell’Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca possa rendere la sua ricerca non idonea ai finanziamenti federali, poiché individua le disuguaglianze in ambito sanitario. Quando l’amministrazione Trump ha proposto la norma, “ho sentito un nodo allo stomaco”, ha detto Guerra.

Queste modifiche conferirebbero ai funzionari politici nominati dalla Casa Bianca maggiore potere su centinaia di miliardi di dollari di finanziamenti discrezionali per la ricerca, riducendo il ruolo tradizionale dei revisori scientifici.

La modifica del regolamento segna un allontanamento dal sistema creato dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui revisori indipendenti, esperti del settore, stabiliscono se le proposte scientifiche siano meritevoli di finanziamenti federali.

Il Washington Post ha analizzato oltre 50.000 commenti pubblici inviati al governo federale, e almeno l’88% si è espresso contro.

La proposta conferirebbe alle agenzie il potere di sospendere temporaneamente i finanziamenti o di revocarli in qualsiasi momento, introdurrebbe nuove restrizioni alle collaborazioni con ricercatori di alcuni paesi stranieri, tra cui Cina e Russia, e aggiungerebbe nuovi requisiti per i ricercatori stranieri che lavorano negli Stati Uniti. La norma ha spinto organizzazioni scientifiche e accademiche a fare pressione sui legislatori a Capitol Hill, a organizzare campagne di invio di lettere e a inscenare proteste per sensibilizzare l’opinione pubblica sul potenziale impatto. Circa 300 importanti organizzazioni scientifiche hanno inviato una lettera all’amministrazione chiedendo più tempo per esaminare la proposta di regolamento, che a loro dire avrebbe una portata e un impatto “enormi”.

“Questa legge avrà un impatto su ogni persona negli Stati Uniti. Perciò ci stiamo impegnando al massimo per lanciare l’allarme”, ha dichiarato Colette Delawalla, fondatrice e CEO di Stand Up for Science, che ha mobilitato i sostenitori affinché inviino commenti pubblici e contattino i propri rappresentanti al Congresso per esprimere le proprie preoccupazioni in merito alla proposta di legge.

“Dovremmo rovesciare i tavoli in questo momento. È una situazione inaccettabile.” Diversi scienziati hanno espresso preoccupazione per il fatto che le decisioni di funzionari nominati politicamente vengano anteposte al parere professionale di revisori imparziali.

Farber della Johns Hopkins ha descritto la norma come l’ultimo atto di un “attacco pluriennale alle nostre infrastrutture” nella ricerca scientifica. Molti dei migliori scienziati al mondo, in possesso di un dottorato di ricerca, hanno trascorso anni negli Stati Uniti come parte della loro formazione, ha affermato, e in passato sceglievano gli Stati Uniti come residenza per poter continuare a svolgere ricerche all’avanguardia. Ora teme che siano molto più propensi a trasferirsi altrove.

Anche queste sconsiderate posizioni verso la scienza contribuiscono al fatto che gran parte del mondo sta perdendo fiducia nella capacità degli Stati Uniti di fungere da guida per un ordine internazionale liberale (Da The Washington Post e Foreign Affairs).