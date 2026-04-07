Toscana Futuro Digitale, ad Arezzo la prossima tappa

Firenze – Proseguono le tappe di “Toscana Futuro Digitale”, il percorso nei territori promosso dalla Regione che ha preso il via il 18 marzo da Pistoia.

Il tour che ha l’obiettivo di diffondere in tutta la Toscana la possibilità dell’accesso agli strumenti digitali per tutti, “Toscana Futuro Digitale”, partito il 18 marzo da Pistoia, farà sosta ad Arezzo domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 9.30 alla Casa dell’energia, in via Leoni 1. Focus, innovazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e per l’Edilizia, e sui temi della giustizia.

Sarà presente l’assessore regionale al Lavoro, innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, infrastrutture digitali, formazione, appalti e attività contrattuali, Alberto Lenzi.



“Stiamo attuando – spiega l’assessore – la nostra idea di Toscana diffusa e connessa con la ferma volontà di garantire a tutti i cittadini la parità di accesso, dal punto di vista informatico, ma anche per ciò che riguarda le capacità di utilizzo dei servizi, a tutti i cittadini e le cittadine, con una particolare attenzione alla formazione di tutte le categoria, a partire da quelle che hanno maggiori difficoltà con gli strumenti e i programmi digitali. E’ per questo che abbiamo creato una rete capillare e di facile accesso di sportelli che abbiamo chiamato Pdf, Punti digitale facile. Che invito tutti coloro che ancora non l’hanno fatto, a contattare e ad utilizzare per accrescere le loro capacità di utilizzare i nuovi strumenti che sono a disposizione di tutti, con una fruizione assolutamente gratuita”.



Infatti l’obiettivo del ciclo di incontri è quello di condividere con i territori le strategie che la Toscana sta mettendo in campo sul digitale, dal diritto alla connettività alla facilitazione digitale, dai servizi on line all’etica dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta di promuovere la visione che è alla base di questo lavoro e garantire a cittadini e imprese la parità di diritti di accesso alle opportunità del mondo digitale.



Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Anci, Upi e Metis Toscana, la società in-house della Regione a cui la L.R. 57/2024 ha affidato un ruolo di supporto degli enti locali nel percorso di trasformazione digitale.