Torna Natale e torna la ruota panoramica, quest’anno alle Cascine anche in chiave sicurezza

Firenze – Dall’8 dicembre la città torna ad attrezzarsi come ogni anno per il Natale e come ogni anno ricompare la gigantesca ruota panoramica (55 metri di altezza) che quest’anno verrà installata a Piazzale Vittorio Veneto alle Cascine, dove stazionerà intanto fino al 10 giugno prossimo. Un altro grande ritorno riguarda la pista di pattinaggio sul ghiaccio che con i suoi oltre 1300 mq è la più grande d’Italia, con al centro il grande albero di Natale che funziona da fulcro. Ma non è finita qui, perché ci sono altre iniziative extra previste a primavera.

La commissione comunale istituita per valutare i progetti per la ruota panoramica, ha giudicato positivamente la proposta pervenuta al Comune da The Wheel Srl, perché, ha stabilito la commissione, pienamente rispondente alle richieste previste dal bando, dando così avvio all’iter per il rilascio dei permessi e il via libera all’installazione, che comincerà nei prossimi giorni.

La ruota panoramica sarà l’attrazione principale, ininterrottamente in loco dall’8 dicembre al 10 giugno 2024, senza avere possibilità di proroghe perché l’area sarà interessata dai lavori di riqualificazione. A fianco della ruota ci saranno iniziative culturali e di intrattenimento che fino al 15 gennaio saranno a tema natalizio con attrazioni, attività per bambini e famiglie e la grande pista del ghiaccio, oltre all’Albero di Natale. Dal 1 maggio al 10 giugno ci saranno poi altre attrazioni aggiuntive alla ruota, stavolta a tema primaverile, con attività sempre rivolte a bambini e famiglie. Nel progetto presentato e approvato è previsto, come era stato richiesto dal Comune, anche un piano sicurezza con ampio presidio dell’area.

“Dopo il successo della ruota alla Fortezza quest’anno abbiamo scelto l’area dell’ingresso delle Cascine, a pochi metri dalla fermata della tramvia quindi in un’area anche facilmente raggiungibile” ha spiegato Nardella. “Sarà un vero e proprio villaggio di Natale con tante iniziative per famiglie e bambini che saranno un’ottima occasione per portare socialità e divertimento in questo angolo meraviglioso di Firenze. La scelta di questa posizione è anche stata pensata per garantire presidio sociale e sicurezza: dove c’è socialità, con famiglie, bambini, giovani, c’è anche più sicurezza. Ringraziamo la soprintendente Antonella Ranaldi per l’attenzione dimostrata” ha concluso Nardella.

“L’installazione di una attrazione di spettacolo viaggiante per 6 mesi alle Cascine è una sperimentazione per valutarne il gradimento e l’impatto paesaggistico” ha aggiunto l’assessore Bettarini, che con gli uffici della direzione attività economiche e turismo ha seguito il progetto e il bando. “Vogliamo che queste iniziative rappresentino uno strumento di aggregazione e che siano l’avvio di una riqualificazione dell’area anche in chiave di maggiore sicurezza”. Non mancheranno stand gastronomici. L’intera manifestazione verrà alimentata da energia prodotta interamente da fonti rinnovabili in collaborazione con Fresbi energia naturale.