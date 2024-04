Stragi sul lavoro, incontro al circolo il Campino

Firenze – A quasi due mesi dal terribile crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze, Sinistra Progetto Comune organizza una tavola rotonda dedicata al tema delle morti sul lavoro: “Basta stragi sul lavoro!” è il dibattito, al quale seguirà una cena di autofinanziamento, previsto per venerdì 12 aprile alle 19.30 alla Casa del Popolo Arci Le Panche-Il Campino.

Sono previsti gli interventi di Emma Marrazzo, madre di Luana d’Orazio; Dario Furnari, sindacalista USB; Assemblea 16 febbraio via Mariti; Dmitrij Palagi, consigliere comunale e candidato sindaco di Firenze.

“Calata la polvere di via Mariti, e passata la giusta ondata emotiva, tutto o quasi è tornato come prima, fino alla prossima strage. Noi invece vogliamo parlare di lavoro, di sfruttamento e di precarietà, e di mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro- commenta Palagi- anche e soprattutto in campagna elettorale, quando la rimozione degli argomenti più complessi sembra diventare la regola. Ricordiamo che la sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo un tema nazionale. Il controllo- conclude Palagi- si fa sul territorio e su questo abbiamo più volte chiesto un coinvolgimento diretto della Polizia Municipale, da coordinare con altri soggetti istituzionali. Un Comune, e un Quartiere, devono sapere cosa succede in città e impedire che si possa morire per un salario con cui vivere”.

Il dibattito e la cena, con menù tipico toscano, si svolgono alla Casa del Popolo Arci Le Panche-Il Campino, in via Giulio Caccini 13. Per prenotare la cena, scrivere a segreteria@palagixfirenze.it oppure mandare un SMS, WhatsApp o Telegram al 3208722949