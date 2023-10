Stati Generali Diplomazia culturale, Tajani condanna Hamas e torna sull’impegno per la de-escalation

Firenze – L’attacco contro Israele da parte di gruppi di Hamas è stato inevitabilmente il tema con cui si parte oggi, lunedì 9 ottobre, con gli Stati Generali della Diplomazia culturale in corso a Palazzo Vecchio. Netta la condanna del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Antonio Tajani. “In tutto il mondo le guerre esplodono – ha detto – la situazione in Ucraina, la terribile aggessione di Hamas contro civili israeliani, abbiamo visto immagni che non avremmo mai immaginato di poter vedere, l’accanimento contro non i militari, ma contro giovani, donne, bambini, vecchi inermi, che non erano in grado di difendersi; perché l’attacco contro chi è in grado di difendersi può aver eun singificato; uccidere, violentare, e prendersela con chi non è in grado di difendersi è ancor peggio, è da vigliacchi, non da combattenti”.

Tajani ribadisce la ferma condanna all’aggressione di Hamas e sottolinea. “Lavoriamo contemporaneamente per una de-escalation, non vogliamo che il conflitto si estenda, perché crediamo sempre e comunque nel dialogo, siamo per due Stati per due popoli diversi, ma in tutto il mondo noi vogliamo che il dialogo cresca, che la diplomazia sia lo strumento migliore per risolvere le controversie”.

I lavori si chiuderanno l’11 ottobre, e vedono,oltre la presenza del ministro e del sindaco Dario Nardella che ha fatto i saluti stituzionali, quella delle Autorità politiche competenti nella valorizzazione e tutela del patrimonio e della produzione culturale: Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini; Ministro del Turismo, Daniela Santanchè; Sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura, Gianmarco Mazzi; Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, con i rappresentanti degli Istituti italiani di cultura all’estero, 86 ad ora in tutto il mondo.

Sulla difficile situazione in corso è intervenuto il sindaco Nardella aprendo l’evento: “A nome di Firenze esprimo la vicinanza e il cordoglio dell’amministrazione e della comunità al popolo d’Israele per le centinaia di vittime indifese a causa del vile attacco terroristico. Ho sentito i colleghi sindaci di Tel Aviv e di Gerusalemme in questo ore e ho confermato loro il nostro impegno insieme agli altri sindaci europei perché non si possa cancellare la speranza e l’obiettivo della pace tra questi due popoli, pace che è possibile soltanto se si annullano, se si azzerano questi gesti di violenza”.

Il sindaco ha ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani “per la decisione di tenere a Firenze questa importante iniziativa: la decisione di uscire da Roma mostra infatti la sensibilità del Ministro e del governo per la ricchezza, la diversità e la varietà culturale che si trova nei territori italiani. A differenza di altri paesi europei in cui le manifestazioni ed iniziative culturali si concentrano spesso nella capitale, l’Italia – anche per la sua storia – si è sempre contraddistinta per la presenza di più centri culturali di rilievo e Firenze è sicuramente fra i principali con i suoi 94 musei, 50 gallerie d’arte, oltre 400 fra siti e monumenti da visitare, 70.000 studenti universitari (di cui 16.000 stranieri), almeno 15 tra festival e manifestazioni culturali di rilievo internazionale, per non parlare delle biblioteche, dei giardini e delle numerosissime istituzioni culturali, alcune delle quali con tradizioni più che secolari”.

“Firenze – ha sottolineato il sindaco – è la città dell’arte, della cultura, della storia umanistica e rinascimentale, ma sta diventando sempre di più uno dei centri di un’economia culturale innovativa che punta anche sull’arte contemporanea. Auspico quindi che in questi tre giorni di dibattiti, discussioni, confronti, i direttori e le direttrici degli Istituti italiani di cultura, la cui opera a sostegno dell’Italia abbiamo qui modo di osservare ed apprezzare pressoché quotidianamente, possano trarre ispirazione da questa città per realizzare nuove iniziative che confermino come l’Italia sia una delle grandi potenze culturali del mondo, il cui soft power può contribuire fra l’altro a promuovere l’economia, il commercio, il turismo, la scienza, la ricerca”.