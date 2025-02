Sondaggio Emg, Giani in testa col 52%

Firenze – Sarebbe al 52% nelle intenzioni di voto, il presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani, secondo il sondaggio Emg; percentuale che cresce al 55,5% nel caso che si verificasse la larga intesa Pd-M5S. Il sondaggio, commissionato da Toscana Tv a Emg Different, rivelerebbe anche un trend in crescita per Giani che aumenterebbe il distacco dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ad ora il candidato più probabile per il centrodestra. Che sarebbe accreditato del 38,5%. Anche se il governatore dovrebbe considerare i due punti in calo rispetto a gennaio per quanto riguarda il gradimento per il proprio operato, che si ferma al 70%, anche se, sempre rispetto a gennaio, guadagna un punto in percentuale per quanto riguarda l’intenzione di voto.

Con occhio alle liste, il centrosinistra godrebbe del 51% dei voti contro il 40% del centrodestra: primo il Pd con il 33,5%, Avs (7%), Iv (4,5%), Azione (2%) e +Europa (1%). Il centrodestra vede avanti FdI (23%), poi Forza Italia (7%), Lega (5,5%), Noi Moderati (2%). Il M5s, che si trova al 6%, mostra una profonda crepa interna riguardo alle alleanze, che vede il 50% dei suoi elettori a favore di accordo con Pd e Avs, e un altro 50% a favore di una corsa solitaria.

Nel centrodestra il candidato di riferimento è sempre Tomasi, forte del 52% di gradimento interno. Seguono Giovanni Galli al 14%, Roberto Vannacci al 13%, Antonfrancesco Vivarelli Colonna al 10%, Marco Stella 7% e infine Elena Meini al 4%.

Quanto all’importanza dei temi elettorali, per i cittadini intervistati l’89% dà la priorità alle grandi opere infrastrutturali, fra cui l’urgenza è assegnata alle opere idriche e di prevenzione del dissesto idrogeologico (44%). Forte l’interesse per la mobilità, con la richiesta di potenziamento di autostrade e superstrade (36%), Tav e linee ferroviarie (22%). L’impatto ambientale, tematica significativa per il 45% dei toscani, non deve frenare i progetti e neppure (per il 13% degli intervistati), essere di ostacolo allo sviluppo.