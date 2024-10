Scuola cani guida, i detenuti del Gozzini affidatari dei cuccioli

Firenze – Si allarga la platea dei potenziali affidatari dei cuccioli della scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana. A seguito di una convenzione con la Casa circondariale a custodia attenuata “Mario Gozzini” di Firenze, i detenuti in regime di semilibertà potranno prendersi cura dei cani che, successivamente, accompagneranno le persone cieche o con disabilità motoria.

La novità è stata annunciata dall’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli nel corso dell’open day della scuola, svoltosi oggi presso la sede dei Scandicci.

“Sarà una opportunità preziosa sia per i detenuti che per la scuola” ha spiegato l’assessora Spinelli. “Con la convenzione abbiamo creato le condizioni per avviare, già entro la fine dell’anno, un’esperienza da cui ci aspettiamo ottimi risultati, sia per quanto riguarda la responsabilità dei detenuti coinvolti in un’attività socialmente utile, sia per il necessario percorso di crescita e di educazione dei cuccioli. Un’azione virtuosa, che produrrà effetti positivi per tutti. Ricordo che chi è interessato si può sempre rivolgere alla Scuola per scoprire come diventare affidatario”.

“La scuola cani guida per ciechi della Regione Toscana è l’unica struttura pubblica di questo tipo al mondo”, sottolinea il presidente Eugenio Giani. “La presenza di questa realtà – prosegue – è un richiamo costante all’attenzione verso le tematiche legate all’autonomia di non vedenti e ipovedenti, e un invito a migliorare le nostre capacità di risposta. L’open day offre l’opportunità di visitare la sede della scuola, conoscere da vicino le sue attività e acquisire sensibilizzazione nei confronti della problematica della disabilità visiva”.

La convenzione con la casa circondariale, che diventerà operativa entro la fine dell’anno, non è l’unico elemento di novità cui ha fatto cenno l’assessora nel suo intervento: “Sta entrando nella fase operativa, con i primi cinque cani che a breve entreranno nelle famiglie, il progetto dedicato ai cani da allerta medica per bambini con diabete, in grado di riconoscere con il fiuto il sopraggiungere di una crisi ipoglicemica”.



La terza, e ultima novità anticipata dall’assessora riguarda le opere murarie. “I lavori di ristrutturazione della scuola – ha detto – inizieranno nei primi mesi del 2025 e, oltre a prevedere il rifacimento del tetto e delle facciate, sarà prevista la creazione di un appartamento destinato allo svolgimento di corsi per l’autonomia e l’indipendenza delle persone con disabilità”.

“Tutte queste azioni – ha sottolineato l’assessora – evidenziano una delle qualità che da sempre accompagnano la scuola: la sua capacità continua di innovazione che si lega alla passione e alla competenza dei suoi operatori. Un impegno e una grande motivazione per la Regione Toscana nel portare avanti la missione della scuola, che è quella di favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone, grazie a dei meravigliosi compagni di strada e di vita come i cani che qui imparano ad essere una guida sicura e fidata per chi ha bisogno di loro”.

Nel corso della giornata i visitatori hanno potuto prendere contatto con i cani e i loro addestratori e rendersi conto di come le persone con disabilità possano essere accompagnate e aiutate nelle loro mansioni quotidiane. L’open day di quest’anno ha avuto per protagonisti anche alcuni allievi della scuola: è il caso di Ivan (primo sommelier non vedente in Italia) che ha proposto un’esperienza sensoriale di degustazione al buio.