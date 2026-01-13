Suggerimenti
13 Gennaio 2026

Sciopero nazionale dei taxi, a Firenze “adesione totale”
“Esasperati per l’aggressione da parte di gruppi finanziari dietro le app a base di asta algoritmica”
Redazione
1 minuto di lettura
Firenze – Adesione totale allo sciopero nazionale indetto dalle principali sigle di rappresentanza sindacale, tra cui Uritaxi. Lo dice una nota stampa del sindacato dei tassisti, che specifica che, “anche nelle città rappresentate dalle sigle non aderenti allo sciopero, il fermo è di fatto totale”. Ciò testimonia, spiega Claudio Giudici, presidente Uritaxi e 4390 Taxi Firenze,  che “i tassisti italiani, così come quelli europei e d’oltreoceano – ieri anche a Los Angeles proteste contro le multinazionali – sono esasperati per questa aggressione contro il mondo del lavoro da parte dei gruppi finanziari che stanno dietro le app a base di asta algoritmica”.

“Queste operano impunemente – sottolinea – violando le severe leggi sul trasporto che invece gravano sui taxi. Innovazione e concorrenza sono diventati i pretesti per attuare una distruttiva e sistematica pratica di concorrenza sleale e chi non lo riconosce è o disonesto o sottovaluta la diffusione di pratiche centrate sulla prevaricazione finanziaria invece che sul rispetto delle leggi”.
Dalla Toscana sono arrivati alla manifestazione di Roma centinaia di tassisti di Firenze, Prato, Siena, Livorno, Lucca. A Firenze oggi, con l’inizio di Pitti Uomo, si prevedono forti disagi. Le cooperative radiotaxi garantiranno il servizio per l’utenza debole.

